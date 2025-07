Leichtkraftrad-Fahrer wird bei Unfall nahe Binswangen schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat am Samstag ein Leichtkraftrad-Fahrer bei einem Unfall in der Nähe von Binswangen erlitten. Der 59-Jährige fuhr gegen 15.10 Uhr von den Schnell-Badeweihern kommend auf einem geteerten Feldweg in Richtung Binswangen. Aus einem weiteren Feldweg kam nach Angaben der Polizei von links ein 43-jähriger Autofahrer, der mit seinem Wagen nach rechts abbiegen wollte.

Das Leichtkraftrad und das Auto kollidierten nicht

Am Unfallort war die Sicht laut Polizeibericht durch den hochstehenden Mais leicht beeinträchtigt. Der Leichtkraftradfahrer wich dem Auto aus und stürzte dabei zu Boden. Zu einer Berührung der Fahrzeuge kam es nicht.

Der Mann verletzt sich an der Schulter

Durch den Sturz verletzte sich der 59-Jährige an der Schulter. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Dillinger Krankenhaus gebracht. (AZ)