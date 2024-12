Lucia-Fest im Kindergarten Bienenkorb in Lauterbach

„Tragt in die Welt nun ein Licht“ – diesen Wunsch hat sich der Freie Kindergarten Bienenkorb mit einem erstmalig stattfindenden Lucia-Fest erfüllt. Die Vorschulkinder des Kindergartens übernahmen die Gestaltung des Festes ganz nach nordischem Vorbild. In Schweden stellt dieses Fest jedes Jahr einen Höhepunkt in der Vorweihnachtszeit dar.

Am Vortag wurden frische „Lussekatten“ nach schwedischem Originalrezept gebacken und sorgfältig gerollt und bestrichen. Am Tag der Lucia-Feier warteten die Kindergartenkinder im abgedunkelten Stuhlkreis gespannt darauf, was heute besonderes geschehen wird. Die Vorschulkinder trugen unter besinnlichem Gesang Kerzen in die Mitte des Kreises. Am Ende dieser „Lichterkette“ erschien Lucia mit Kerzenkrone im hell erleuchteten Kreis, die Hände voll mit einem großen Korb Gebäck. Andächtig teilte sie die Lussekatten an alle Kinder aus. Die „Lichterkette“ aus Kindern zog weiter in die Freie Schule, um dort ebenfalls noch Kinder mit dem Gebäck zu beschenken. An einer festlich geschmückten Tafel konnten alle anschließend gemeinsam bei Kerzenschein essen. Um die Feier abzurunden, lauschten die Kindergartenkinder der Legende der heiligen Lucia bei einem kleinen Puppenspiel. Daniela Fendt