Lkw-Fahrer rutscht in Holzheim Abhang hinab

24 Einsatzkräfte der Feuerwehr Holzheim waren bei diesem Unfall im Einsatz. Der Grund: Am Samstag gegen 10 Uhr wollte ein 68-jähriger Lastwagen-Fahrer auf einer Baustelle in der Raiffeisenstraße rangieren. Laut Auskunft der Polizei rutschte dabei das Fahrzeug einen Abhang hinab. In dem Laster befand sich nicht nur der Fahrer, sondern auch ein 13-jähriger Beifahrer.

Auch der 13-jährige Beifahrer wird verletzt

Beide wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie mussten mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Am Lastwagen entstand ein Unfallschaden von geschätzt rund 20.000 Euro. (AZ)