Kabarettist Martin Frank: „Ich stehe schon sehr, sehr gerne auf der Bühne“

Herr Frank, gerade erst waren Sie für einen Auftritt in Dillingen, am Samstag geht‘s nach Wertingen: Wie gefällt es Ihnen in der Region?

MARTIN FRANK: Mir gefällt‘s hier sehr gut. Orte, die auf -ingen enden, finde ich ja immer charmant. Die Leute haben mich ganz herzlich aufgenommen, auch wenn ich vom anderen Ende Bayerns komme, nämlich aus dem Bayerischen Wald. Wir haben den gleichen Humor.

Waren Sie schon öfter hier?

FRANK: Ich war zuvor erst einmal für einen Auftritt in Dillingen. Viel gesehen habe ich aber leider noch nicht. Die Kabarettzeit startet ja im Herbst, da ist es oft düster und nebelig, wenn ich am Veranstaltungsort ankomme. Mein Technikteam ist meistens schon am frühen Nachmittag da, aber ich komme erst eine Stunde vor Einlass für den Soundcheck.

Erzählen Sie auf der Bühne eigentlich immer das Gleiche oder passen Sie manche Witze an den Ort an, an dem Sie gerade auftreten?

FRANK: Ich informiere mich vorab schon, mit welchen Ortschaften die Leute hier nicht ganz grün sind (lacht). Aber oft ist es so, dass die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer gar nicht aus dem Ort kommen, an dem ich spiele, sondern von außerhalb. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht sind alle anderen schneller, und bis es die Einheimischen mitbekommen, sind die Karten schon ausverkauft. Früher bin ich auch nie zu Veranstaltungen in meiner Heimatgemeinde gegangen, aber wenn in Passau was war, war ich sofort dabei. Schade eigentlich. Ich bin mal gespannt, wie das in Wertingen sein wird.

„Wahrscheinlich liegt‘s an mir“: Ein Satz, der sich irgendwie immer anfügen lässt und nachdem Sie ihr aktuelles Programm benannt haben. Worum geht‘s?

FRANK: Das ist vor allem autobiografisch. Ich lebe in einem Mehrgenerationenhaus und bin da sozusagen die Zwischen-Generation. Die älteste Generation, das sind meine Großeltern und Eltern, dazwischen bin ich und dann kommen meine Neffen und meine Nichte. Die sind 18, 19, und so prallen unterschiedliche Weltansichten aufeinander. Für die Jugend geht‘s ums Vegan sein, ums Gendern und um Identitätskrisen. Da kommen Miss- und Unverständnisse vor. Ich versuche, dazwischenzugehen und sage: „Pass auf, das haben Oma und Opa so gemeint ...“ Das ist einfach so ein Thema in der Gesellschaft, dass die Jungen über die Alten schimpfen und die Alten über die Jungen. Ich versuche, auf lustige Art und Weise zu vermitteln.

Es sind also eigene Erfahrungen, die Sie in Ihrem Programm verarbeiten. Woher kommen sonst die Ideen für Ihre Witze?

FRANK: Die kommen alle aus dem Alltag. Wenn ich zum Beispiel Zeitung lese, kann ich da oft etwas rausziehen. Ich bin kein Kabarettist, der sich das irgendwo herspinnt.

Seit Mitte September haben Sie eine eigene Comedy-Talkshow, „Frank am Freitag“. Wie fühlt sich das an?

FRANK: Das ist ganz was anderes. Live bin ich mein eigener Chef. Natürlich hab ich da auch meine Techniker und meine Tourbegleitung dabei, aber für das, was auf der Bühne passiert, bin ich allein verantwortlich. Im Fernsehen gibt es da ein ganz großes Team, da stehen über 50 Leute dahinter. Alles wird gemeinsam entschieden. Das musste ich erst einmal lernen. Außerdem kann fürs Fernsehen alles mehrfach durchgegangen werden, bis es passt. Das ist schon anders als bei einem Live-Auftritt, wo alles gleich stimmen muss.

Und wird es eine zweite Staffel Ihrer Sendung geben?

FRANK: Jetzt sind erst einmal die vier Folgen der ersten Staffel zu sehen. Ob es danach weitergeht, wird sich noch herausstellen.

Live-Auftritte, Bücher schreiben, Fernsehen: Welches Ihrer Standbeine ist Ihnen am liebsten?

FRANK: Puh, das kann man alles schlecht miteinander vergleichen, da kann ich mich gar nicht entscheiden. Aber ich bin schon sehr, sehr gern auf der Bühne, dafür schlägt mein Herz. Dort habe ich vor über zehn Jahren auch angefangen.

Zur Person Martin Frank ist Comedian, Kabarettist und Autor. Er ist auf einem Bauernhof im Landkreis Passau aufgewachsen. Größere Bekanntheit erlangte er unter anderem durch Monika Gruber, die ihn mit auf die Bühne nahm. Am Samstagabend wird er mit seinem aktuellen Programm „Wahrscheinlich liegt‘s an mir“ in Wertingen auftreten. Seit Kurzem hat der Kabarettist außerdem seine eigene Sendung im BR-Fernsehen, „Frank am Freitag“. Auf Instagram hat er 143.000 Followerinnen und Follower.