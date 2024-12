Heckenpflanzaktion an der Mittelschule Wertingen

Im Sinne des Natur- und Klimaschutzes pflanzten vergangene Woche ausgewählte Schülerinnen und Schüler der siebten bis zehnten Klassen der Mittelschule unter Anleitung des Wertinger Betriebshofs eine Blüh- und Obstgehölzhecke an der nördlichen Grenze des Schulgeländes. „Wir wollen unseren Schülerinnen und Schülern vermitteln, wie sich Natur praktisch und nützlich schützen lässt. So entstand die Idee zur Abgrenzung des Schulgeländes eine blühende, obsttragende Hecke zu setzen, die zum einen eine gute Nahrungsquelle für unsere Schulbienen darstellt und zum anderen mit ihren Früchten den Fachunterricht in Hauswirtschaft bereichert. Es ist uns ein großes Anliegen, unsere Schülerinnen und Schüler für den Klimaschutz zu sensibilisieren“, sagte Rektorin Patricia Laube zum Sinn des Projekts. Unterstützt wurde die Aktion tatkräftig mit einer deftigen Brotzeit vom Elternbeirat der Mittelschule Wertingen. (AZ)

