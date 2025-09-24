Musikalische Einstimmung auf den Herbst

Mit einem populären Musikprogramm eröffnete die Klarinetten- und Saxofonklasse von Manfred-Andreas Lipp an der Musikschule Wertingen das neue Schuljahr. Die Titel „Mir geht´s gut!“ und „Tschüss, Freunde“ vorgetragen von der achtjährigen Klarinettistin Florentine Brenneisen waren dabei eine optimale Einstimmung.

Vincent Zwetzich (Saxofon) und Alexander Schuster (Saxofon) spielten engagiert ihre aktuellen Titel aus dem Schulwerk „Hören, lesen & spielen“. Auf hohem Niveau präsentierte das 10-jährige Talent Johanna Pfeiffer (Saxofon) Titel von „Sting“ und Leonard Cohen. Bernhard Schiffmann hatte sich im Ruhestand mit Musikunterricht einen Kindheitstraum erfüllt und spielte mit Freude sein Saxofon und zusammen mit seinem Musiklehrer „Papa Lipp“ den Weltbestseller „Sentimental Journey“.

Die 12-jährige Villenbacherin Celina Bunk ist auf ihrem Altsaxofon bereits eine Institution und spielte Jazz von John Coltrane im Dialog mit Manfred-Andreas Lipp improvisierend. Ein energiegeladener mexikanischer Huttanz gelang dem Duo Emelie Tschan und Sophia Steinle mit ihren Klarinetten. Nahezu perfekt musizierten die fortgeschrittenen Clara Scherer, Annalena Schadl und Isabell Tschan mit ihren Klarinetten in wechselnden Duos. „Blue Bossa-Kenny Dorham“ und „Autumn Leaves-Joseph Cosama“ waren von Sarah Wiedmann auf dem Altsaxofon als Finale und Höhepunkt eindrucksvoll und mit individueller Jazz-Stilistik und reichlich Improvisation dargeboten worden. Das Publikum sparte nie mit Beifall und Geschäftsführerin Karolina Wörle und Musiklehrer Manfred-Andreas Lipp freuten sich über den gelungenen Abend und dankten für den zahlreichen Besuch.

Bereits für Sonntag, 19. Oktober lädt der Pianist Kirill Kvetniy und Musiklehrer Manfred-Andreas Lipp zum Konzert Matinée „Junge Künstler“ um 11 Uhr in den Konzertsaal der Musikschule Wertingen ein. (AZ)