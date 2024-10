Kommandoübergabe findet in Wertingen statt

Vor allem den Menschen in Uniform war ein feierlicher Appell zur Kommandoübergabe beim Informationstechnikbataillon 292 gewidmet. So wurden bei der eindrucksvoll zackig gestalteten Übernahme der 5. Kompanie durch den neuen Kompaniechef im Schlossgraben von Wertingen neben den militärischen Leistungen auch zahlreiche soldatische wie persönliche Aspekte hervorgehoben. Unter der Leitung von Kommandeur Oberstleutnant Torge Bornhöfft wurde das Kommando über die fünfte Gruppe von Major Rainer Schünke an Hauptmann Maximilian Göttl übertragen. Mit dabei waren zahlreiche Gäste, darunter Wertingens, Bürgermeister Willy Lehmeier.

