Besserer Schutz vor Starkregen in Zusamaltheim

In Zusamaltheim soll im Bereich Augraben die Regenrückhaltung und somit auch der Schutz vor Hochwasser verbessert werden. Die Planungen hierfür wurden am Montagabend im Gemeinderat vorgestellt. Der Graben soll hinter dem Friedhof und „Am Graben“ saniert und ausgeweitet werden, sodass Stauflächen geschaffen werden. Das Gewässer werde ökologisch ausgebaut, so Bürgermeister Stephan Lutz. Nach der Maßnahme soll es eine Regenrückhaltung von 312 Kubikmetern geben, für die eine neue wasserrechtliche Genehmigung notwendig ist. Ein Gemeinderatsmitglied gibt zu bedenken: „Wenn wir da rumbasteln, haben wir die Gefahr, dass es schlechter wird als zuvor.“ Das sei jedoch unwahrscheinlich, sagt der Bürgermeister. Außerdem werde das Gelände am Augraben in Richtung Acker niedriger, sodass das Wasser von den Häusern weglaufe. Dem Gemeinderat ist es zudem wichtig, den Anliegern mitzuteilen, dass keine Abfälle, wie beispielsweise Kies, im Graben entsorgt werden dürfen. Diese erschweren den Abfluss des Wassers.

