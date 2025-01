Konzert im Wertinger Schloss: Die Preisträger glänzen

Der Auftakt für das neue Konzertjahr 2025 ist gelungen. Die Musikschule Wertingen veranstaltete das traditionelle Neujahrskonzert im Schloss Wertingen mit ausgewählten Beiträgen. In diesem Jahr waren es Preisträger des Wertinger Musikpreises, der im November 2024 zum zweiten Mal ausgetragen wurde. Die vielen Zuhörer und Zuhörerinnen durfte sich an einer bunten Auswahl an Instrumentalisten und Werken erfreuen, auch wenn längst nicht alle der vielen ausgezeichneten Preisträger auftreten konnten.

Musikschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wertingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Roman Bauer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis