Wertinger Oktoberfest: Weißwürste und Schutz für teure E-Bikes

Weißwürste, Blasmusik und Tipps von der Polizei. Eine bunte und ansprechende Mischung erleben die Besucher und Besucherinnen, die am Freitag zum Oktoberfest auf den Wertinger Wochenmarkt strömen. Auffallend sind die Polizeifahrzeuge, die auf dem Parkplatz bei der Zusaminsel stehen. Begeistert davon ist der zweijährige Benedikt, der von seinen Eltern auf ein Motorrad gehoben wird. Der kleine Bub bekommt ganz große Augen, als der Polizeihauptmeister von der Verkehrsinspektion Donauwörth auch noch das Blaulicht für ihn anschaltet.

Wertingen Polizei ist auf dem Wochenmarkt vertreten

Die Wertinger Polizei nimmt die Veranstaltung auf dem Wochenmarkt zum Anlass, um sich ein weiteres Mal mit der Aktion „Wertingen bewegt (sich) sicher“ zu präsentieren. Im Mittelpunkt steht dabei die Sicherheit der Radler. Passend zur Jahreszeit werden unter anderem „das verkehrssichere Fahrrad“, die Schutzwirkung des Fahrradhelms sowie die Unfallzahlen im Bereich der Polizeistation Wertingen dargestellt. Außerdem gibt es kompetente Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Sie erklären Ratsuchenden, wie diese ihr Zuhause gegen Einbrecher schützen können. Dabei erklären sie auch einen besonderen Service. Wenn nötig, kommen die Beamten auf Wunsch sogar zu Wohneigentümer nach Hause, um sich vor Ort ein Bild zu machen und dann entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu erörtern. Wie der Wertinger Polizeichef, Josef Mayer, erklärt, ist diese Dienstleistung sogar kostenlos.

Der zweijährige Benedikt darf im Rahmen der Polizeiaktion auf dem Wertinger Wochenmarkt auf dem Motorrad der Verkehrspolizei Donauwörth Probe sitzen. Foto: Elli Höchstätter

An diesem Vormittag gibt es noch ein weiteres interessantes Angebot. Der Allgemeine-Deutsche-Fahrrad-Club (ADFC) bietet eine Codierung von Fahrrädern an. Dabei bringt Clemens von Tucher vom ADFC Augsburg mit einem speziellen Gerät den Code am Rahmen des Fahrrads an. Der Code ist quasi eingraviert und enthält in verschlüsselter Form den Namen und die Adresse des rechtmäßigen Eigentümers. Anschließend klebt von Tucher einen Aufkleber mit transparentem Sichtfeld darüber.

ADFC codiert Fahrräder beim Oktoberfest in Wertingen

Wie die Mitglieder des ADFC erklären, kann mit diesem Code bei einem aufgefundenen Fahrrad der Besitzer oder die Besitzerin festgestellt werden. Ebenso wichtig sei aber, dass Diebe bereits im Vorfeld erkennen, dass dieses Rad codiert ist. Die Täter lassen dann meist die Finger davon, da ein illegaler Verkauf dadurch erheblich erschwert wird. Gerade für so manchen Besitzer eines teuren E-Bikes sei die Codierung, die 15 Euro kostet, sinnvoll. Wer sich dafür interessiert, am Freitag aber keine Zeit dafür hatte, kann die Codierung auch in der Bikekitchen Augsburg in der Heilig-Kreuz-Straße 30 vornehmen lassen. Zuvor sollte man sich dort die Termine nennen lassen.

Clemens von Tucher vom ADFC Augsburg codiert Fahrräder mit seinem speziellen Gerät. Foto: Elli Höchstätter

Nach einem Bummel entlang der Stände mit Käse, Fisch oder Wurstwaren können sich die Gäste bei Weißwurst oder Kaffee und Kuchen stärken. Dies bieten die Freunde der Zusaminsel an, während die Klänge der KKW-Werkskapelle Grundremmingen für das zünftige Gefühl sorgen.