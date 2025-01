Josef Endres einstimmig zum Vorsitzenden wiedergewählt

Nur wenig Veränderungen gab es durch die Neuwahlen des Kreisverbands Dillingen der Bayerischen Kameraden- und Soldatenvereinigung (BKV), die kürzlich im Bürgerhaus Osterbuch abgehalten wurde. Der bisherige Kreisvorsitzende Josef Endres wurde einstimmig wiedergewählt. Sein Stellvertreter Josef Gerblinger wurde ebenso einstimmig gewählt. Die Neuwahlen finden alle drei Jahre statt. Im weiteren Verlauf der Versammlung konnten zahlreiche Vorstände verschiedene Ehrungen entgegennehmen.

Zum Auftakt der Versammlung spielte der Bläserkreis der Musikkapelle Osterbuch. Kreisvorsitzender Josef Enders hieß namentlich die Ehrengäste und den Ausrichter der Versammlung mit Vorsitzendem Georg Keis willkommen. Endres‘ besonderer Gruß galt Landrat Markus Müller, Laugnas Bürgermeister Johann Gebele und weiteren Persönlichkeiten. Nach dem Totengedenken ging es dann Schlag auf Schlag. Von den Ehrengästen richtete jeder persönliche Grußwort und Dankesworte an die Versammlung mit ihren Vorständen. Georg Keis, Vorsitzender des Kameraden- und Soldatenvereins Osterbuch/Asbach, stellte als Gastgeber seinen aktiven Verein vor.

Viele Ehrengäste bei BKV-Kreisvollversammlung Dillingen

Kreisschriftführer Stefan Käsmayr zog mit seinem Jahresbericht Bilanz. Er teilte seine Ausführungen in drei Teilbereiche: in die Ortskameradschaften, den BKV und die Bundeswehr. Der BKV nahm im vergangenen Jahr 2024 an Wallfahrten in Unterthürheim, Violau und Gottmannshofen teil. Ferner wurden Jubiläen von Vereinen in Zusamaltheim, Osterbuch, Mörslingen und der Volkstrauertag in Zusamaltheim begangen. Und auch bei der Gedenkveranstaltung zum 80. Jahrestag des gescheiterten Hitlerattentats 1944 am Kriegerdenkmal in Bissingen war der BKV vertreten. Achtmal wurde der Kreisverband zu Mitgliederversammlungen eingeladen. Durchgeführt wurde die Kreisversammlung in Zusamaltheim. Und auch beim Festakt des Bayerischen Kriegerbunds in Thierhaupten war der Dillinger Kreisverband zugegen. Der Kreisverband nahm obendrein an Veranstaltungen auf Landesebene und Bezirksebene in Schrobenhausen und Thierhaupten teil. Auf Bundesebene war man bei Appellen, Gelöbnissen, Gästeschießen und einer Kommandoübergabe in der Dillinger Kaserne dabei.

Kreisschatzmeister Achim Wurm gab seinen Finanzbericht über Ein -und Ausgaben bekannt. Dabei überwogen die Einnahmen. Der Kassenbestand des Kreisverbandes liegt im Plus. Die Revisoren bescheinigten dem Kassierer eine vorbildliche Kassenführung und die Versammlung erteilte einstimmig Entlastung.

Mit Ehrennadeln und Ehrenkreuz wurden zahlreiche Kameraden geehrt. Dazu gratulierten Laugnas Bürgermeister Johann Gebele und Landrat Markus Müller (vorne links). Foto: Konrad Friedrich

Die fälligen Neuwahlen der Kreisvorstandschaft Dillingen für drei Jahre endete mit folgendem Ergebnis: Die beiden Vorsitzenden wurden per Geheimwahl schriftlich gewählt. Josef Endres bleibt erster Kreisvorsitzender, Zweiter Kreisvorsitzender ist Josef Gerblinger. Per Handzeichen wurden Kreisschatzmeister Achim Wurm, Kreisgeschäftsführer Stefan Käsmayr, Beisitzer und Standartenträger Werner Sporer sowie weitere Beisitzer mit Joachim Hurler, Peter Bantel, Herbert Schön und Kurt Grund von der Versammlung gewählt. Revisoren sind Martin Burggraf und Ernst Wurm.

Mit Ehrennadel, Verdienstkreuz und Ehrenkreuz wurden folgende Kameraden ausgezeichnet: Die Ehrennadel in Silber erhielten Luca Scholz aus Diemantstein/Warnhofen und Georg Keis junior aus Osterbuch. Das Ehrenkreuz in Bronze gab es für Reiner Bühler aus Binswangen, Herbert Schön aus Zusamaltheim und Ernst Wurm aus Bergheim. Mit dem Ehrenkreuz in Gold geehrt wurden Christian Finkel aus Bocksberg und Karl-Heinz Jakob aus Glött. Das Verdienstkreuz in Bronze erhielten Stefan Demharter aus Schwenningen, Michael Haas aus Bliensbach und Franz Weis aus Weisingen. Das Verdienstkreuz in Silber gab es für Gerhard Wiedholz aus Ellerbach, das Verdienstkreuz in Gold für Werner Sporer aus Unterglauheim/Wolpertstetten. Das Verbandsverdienststeckkreuz erhielten Hermann Krauß aus Eppisburg, Werner Moser aus Villenbach und Herbert Wollmann aus Unterglauheim/Wolpertstetten.