Dieses Mal klappt‘s mit dem Parkfest in Lauingen

Richtig losgelegt hat die Lauinger Stadtkapelle wieder mit ihrem beliebten Parkfest im Luitpoldhain. In neuer, blauer Tracht führten die Musikerinnen und Musiker der Lauinger Blasmusikkapelle am Samstagabend den traditionellen Festumzug vom Rathaus zum Festgelände im Luitpoldhain an. Im Zug hinter den Fahnenträgern von Lauinger Vereinen gaben sich die Honoratioren der Herzogstadt um Bürgermeisterin Katja Müller, Joachim Hien in Vertretung des Landrats, Pater Hillary sowie die Landtagsabgeordneten Anton Rittel (Freie Wähler) und Manuel Knoll (CSU) die Ehre. Auch zahlreiche Bürgerinnen und Bürger begleiteten den festlichen Umzug, der am Festplatz an der Donau vom Musikverein Zöschingen-Burghagel mit dem Marsch „Grüß Gott, ihr Freunde“ begrüßt wurde.

Johanna Hofmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Katja Müller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis