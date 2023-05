Pfaffenhofen

Dieses Trio präsentiert euro-bajuwarischen Sound

Alfons Hefter am Schlagzeug, Otto Göttler mit der diatonischen Ziach und Landy Lanzinger an der E-Gitarre rockten den Zehentstadel mit fetziger Musik und zeitgemäßen Liedern.

Plus Das musikalische Urgestein Otto Göttler ist zum fünften Mal im Zusamtal zu Gast. Im Zehentstadel geht es mit Volksmusik gegen soziale Verwerfungen und rasanten Wertewandel.

Wer den Musikkabarettisten, Volksmusiker und Liedermacher Otto Göttler einlädt, kann sich auf handgemachte Lieder und authentische Musik freuen, die eine Bandbreite von Volksmusik über Blues, Walzer, Rock, Polka, Reggae und Irish Folk aufweisen, zusammengemixt zu einem euro-bajuwarischen Sound ohne verstaubte Traditionen. Im Zehentstadel Pfaffenhofen war es mal wieder so weit. Begleitet wurde der Multiinstrumentalist von Landy Lanzinger an der E-Gitarre und Alfons Hefter am Schlagzeug. Dass sich die drei „Diatoniks“ nennen, hat wohl mit der diatonischen Ziach als Namensgeber zu tun, die als melodieführendes Instrument am häufigsten zum Einsatz kommt.

Die Diatoniks legen in Pfaffenhofen furios los

Und furios legen die Diatoniks auf bairisch los. Mit „Leitl halt´s zamm, mir leben nimmer lang“ fordern sie das Publikum auf, nicht jede Mode, nicht jede abgefahrene Idee mitzumachen, sondern sich mehr umeinander zu kümmern. Im „Obergiesinger Trambahnblues“ blickt Otto Göttler auf sein Münchner Viertel zurück, wie es einmal war und jetzt Stadtplanern und Miethaien zum Opfer gefallen ist. Mit Wucht und Wut singt er gegen den Geldadel, nimmt den Weltwirtschaftsgipfel in Davos aufs Korn, lästert gegen rücksichtslose Porschefahrer und kreiert mit dem Volkslied „Im greana, greana Gras…“ eine Nonsens-Hymne auf die Legalisierung von Cannabis.

