Philippinerinnen gelingt in Dillingen im Eiltempo Einstieg in die Pflege

Im Schwesternwohnheim St. Clara in Dillingen wird die Integration von Menschen verschiedener Nationalitäten im Pflegebereich stark gefördert. Zwei Mitarbeiterinnen aus den Philippinen schlossen in diesen Tagen ihre Ausbildung ab. Innerhalb kürzester Zeit die deutsche Sprache lernen und eine anspruchsvolle Ausbildung absolvieren – das gelang Nina Doot und Donnalyn Vidad aus den Philippinen. Die beiden begannen ihre Zeit in Deutschland als Au-pairs, bevor sie die Ausbildung zur Pflegefachkraft starteten. Aufgrund ihrer Herkunft umfasst diese eine einjährige Ausbildung zur Pflegefachhelferin, gefolgt von der dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachkraft.

Die 27-jährige Nina Doot konnte im August 2024 ihr Abschlusszeugnis mit dem Titel „Pflegefachfrau“ entgegennehmen. Seit September ist sie nun im Haus St. Clara der Dillinger Franziskanerinnen fest angestellt. Auf die Pflegeausbildung ist sie durch ihre Schwester aufmerksam geworden. Diese lebt seit elf Jahren in Deutschland und arbeitet in Berlin. „Immer, wenn ich Urlaub bei meiner Schwester gemacht habe, konnte ich ihr auch in der Pflege helfen. So habe ich großes Interesse an der Pflege bekommen“, erzählt Doot. Donnalyn Vidad schloss ebenfalls im August die einjährige Ausbildung zur staatlich geprüften Pflegefachhelferin erfolgreich ab und ist jetzt im ersten Lehrjahr zur Pflegefachkraft. In ihrer Heimat sammelte die 26-Jährige bereits Erfahrungen im Pflegebereich durch ihren Großvater. Auch der Kontakt zu Kindern während der Zeit als Au-pair brachte sie dazu, sich für die Ausbildung in der Pflege zu entscheiden.

Der enge Kontakt zu den Schwestern gefällt den beiden Philippinerinnen

Am meisten gefällt den beiden Philippinerinnen der enge Kontakt zu den Schwestern im Haus St. Clara. „Sie sind so dankbar und freundlich. Außerdem haben wir hier eine sehr gute Teamarbeit und die Schwestern helfen uns auch. Es ist ein großes Miteinander.“, erklärt Nina Doot. Donnalyn Vidad erzählt: „Wenn ich aus der Schule in Wertingen wieder zurück hierherkomme, sagen die Schwestern: ‚Schön, dass du wieder da bist.‘ Da freue ich mich.“

„Anfangs gab es natürlich eine sprachliche Barriere“, informiert Pflegedienstleitung Kathrin Krell. Die beiden Immigrantinnen besuchten Sprachkurse in Dillingen und online. Auf die Frage, wie sie die Sprache so schnell und gut lernen konnten, antwortet Doot: „Man braucht Selbstvertrauen. Außerdem helfen uns die Schwestern sehr viel. Wenn wir einen Fehler in der Grammatik machen, verbessern sie uns direkt. Das ist so hilfreich.“ Krell fügt hinzu: „Man merkt, dass die beiden sich immer Mühe geben und dass sie hier sein wollen. Sie sind ein perfektes Beispiel, dafür, wie Immigration funktionieren kann.“

Auch bei den Schwestern sind die beiden Philippinerinnen beliebt. Sie seien immer hilfsbereit und liebevoll, meint Konventvikarin Sr. Bertheide Wahl. Außerdem sei es schön, dass mit der abgeschlossenen Ausbildung die passende Fachkompetenz gegeben sei, betont die Leiterin des Hauses Astrid Ziemann. Man habe im Haus immerhin einen hohen Qualitätsstandart.

Die Mitarbeiterinnen werden nicht nur als Arbeitskräfte gesehen

Im Schwesternwohnheim St. Clara leben etwa 50, überwiegend alte und pflegebedürftige Ordensmitglieder. Im Pflegebereich mit 30 vollstationären Pflegeplätzen werden Schwestern der Pflegegrade zwei bis fünf betreut. Insgesamt gibt es eine große Vielfalt verschiedener Nationen, die in der Pflege tätig sind. „Wir möchten die Mitarbeiter in eine gute Gemeinschaft integrieren.“, so Ziemann. „Deshalb achten wir auch auf die Persönlichkeit und Geschichte der Menschen und sehen sie nicht nur als Arbeitskräfte.“ Sr. Bertheide fügt hinzu: „Der heilige Franziskus würde uns loben, für das, was wir machen.“