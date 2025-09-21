Polizei stoppt Autofahrer in Villenbach mit 1,2 Promille

Die Polizei hat am Samstag gegen 3.10 Uhr einen 19-jährigen Autofahrer in Villenbach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei zeigte der junge Mann laut Polizei deutliche Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille.

Die Polizei nimmt dem 19-Jährigen den Fahrzeugschlüssel ab

Der Fahrzeugführer musste sich Blut zur Feststellung des genauen Alkoholwerts nehmen lassen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrzeugschlüssel nahmen ihm die Beamten ebenfalls ab.

Den Fahrer erwartet eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (AZ)