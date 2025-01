Polizei stoppt Lkw-Fahrer in Wittislingen mit fast einem Promille

Zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer hat die Polizei am Donnerstag in Wittislingen und Wertingen kontrolliert. Gegen 16.25 Uhr war ein betrunkener 53-Jähriger mit einem Lastkraftwagen in der Egautal-Gemeinde unterwegs. Die Zivilstreife hielt den Mann im Papiermühlweg an. Dabei bemerkten die Beamten, dass der 53-Jährige nach Alkohol roch.

Ein Alkoholtest ergab bei ihm laut Polizeibericht einen Wert von knapp einem Promille. Die Beamten ließen den Mann nicht weiterfahren. Der 53-Jährige musste sich Blut zur Feststellung des genauen Alkoholwerts nehmen lassen. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 53-Jährigen.

Die Wertinger Polizei stellt den Autoschlüssel sicher

Im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen fuhr ein 74-Jähriger am Donnerstagabend unter Alkoholeinfluss Auto. Gegen 19.50 Uhr stoppte eine Streife der Wertinger Polizeistation den Autofahrer in der Gottmannshofer Straße. Ein Alkoholtest ergab bei dem Senior einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Die Polizisten stellten den Autoschlüssel des Mannes sicher. Die Polizeistation Wertingen ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 74-Jährigen. (AZ)