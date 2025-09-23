Icon Menü
Polizeireport: Auto und Gespann stoßen in Gottmannshofen zusammen

Gottmannshofen

Auto und Gespann stoßen in Gottmannshofen zusammen

Bei dem Unfall im Bereich Wiesenstraße/Ringstraße entsteht Sachschaden. Das sind die Folgen für den Unfallverursacher.
    • |
    • |
    • |
    Sachschaden ist am Montag bei einem Unfall in Wertingen entstanden. Dort stießen ein Auto und ein Gespann zusammen.
    Sachschaden ist am Montag bei einem Unfall in Wertingen entstanden. Dort stießen ein Auto und ein Gespann zusammen. Foto: Daniel Karmann/dpa (Symbolbild)

    Im Einmündungsbereich Ringstraße/Wiesenstraße im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen sind am Montag ein Auto und ein Gespann aus Pkw und Anhänger zusammengestoßen. Gegen 10.45 Uhr hatte eine 45-Jährige mit ihrem Wagen die Ringstraße in westlicher Fahrtrichtung befahren. Die Frau wollte an der Einmündung zur Wiesenstraße nach rechts abbiegen. Hierzu hielt sie zunächst an der Haltelinie.

    45-Jähriger setzt mit seinem Gespann in der Wertinger Wiesenstraße zurück

    Zeitgleich setzte nach Angaben der Polizei ein 45-Jähriger mit seinem Gespann aus der Wiesenstraße zurück und wollte rückwärts in der Ringstraße wenden. Dabei übersah er laut Polizeibericht das Auto der 45-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, der Gesamtschaden beläuft sich dabei auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

    Unfallverursacher muss mit Bußgeld rechnen

    Wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung muss der 45-jährige Unfallverursacher nun mit einem Bußgeld rechnen.

