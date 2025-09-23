Auto und Gespann stoßen in Gottmannshofen zusammen

Im Einmündungsbereich Ringstraße/Wiesenstraße im Wertinger Stadtteil Gottmannshofen sind am Montag ein Auto und ein Gespann aus Pkw und Anhänger zusammengestoßen. Gegen 10.45 Uhr hatte eine 45-Jährige mit ihrem Wagen die Ringstraße in westlicher Fahrtrichtung befahren. Die Frau wollte an der Einmündung zur Wiesenstraße nach rechts abbiegen. Hierzu hielt sie zunächst an der Haltelinie.

45-Jähriger setzt mit seinem Gespann in der Wertinger Wiesenstraße zurück

Zeitgleich setzte nach Angaben der Polizei ein 45-Jähriger mit seinem Gespann aus der Wiesenstraße zurück und wollte rückwärts in der Ringstraße wenden. Dabei übersah er laut Polizeibericht das Auto der 45-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, der Gesamtschaden beläuft sich dabei auf einen niedrigen vierstelligen Euro-Betrag. Die beiden Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Unfallverursacher muss mit Bußgeld rechnen

Wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung muss der 45-jährige Unfallverursacher nun mit einem Bußgeld rechnen.