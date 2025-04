Betrunkener Traktorfahrer wird bei Unfall in Zusamaltheim schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf der Staatsstraße 2028 zwischen Binswangen und Eppisburg hat ein 20-jähriger Traktorfahrer schwere Verletzungen erlitten. Der junge Mann hatte gegen 21.30 Uhr mit dem Schlepper die Staatsstraße in Richtung Eppisburg befahren. Vor der Abzweigung zur Kreisstraße DLG 2 kam er nach Angaben der Polizei offenbar alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab.

Der junge Fahrer hat mehr als 0.8 Promille Alkohol im Blut

Der Traktor überschlug sich und landete auf dem parallel verlaufenden Radweg. Bei dem Unfall erlitt der 20-Jährige schwere Verletzungen, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Ein Alkoholtest ergab bei dem 20-Jährigen laut Polizeibericht einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Er musste sich Blut zur Feststellung des genauen Alkoholwerts nehmen lassen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.

Den Schaden gibt die Dillinger Polizei mit 16.000 Euro an

Insgesamt entstand am nicht mehr fahrbereiten Traktor und am Radweg, der ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde, ein Gesamtschaden von ungefähr 16.000 Euro. Für die Maßnahmen vor Ort waren die Feuerwehren Zusamaltheim und Wertingen im Einsatz. Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols gegen den 20-Jährigen.