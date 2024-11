Unbekannter entsorgt in Buttenwiesen illegal Schlachtabfälle

Ein 60-jähriger Zeuge hat am Samstagmittag auf einer Ackerfläche in der Verlängerung der Bergstraße in Buttenwiesen diverse Schlachtabfälle eines Schweins entdeckt. Es handelt sich dabei laut Polizeibericht vermutlich um die Hinterlassenschaften einer Hausschlachtung.

Polizei warnt: Es können so Tierkrankheiten verbreitet werden

Durch das illegale Entsorgen von Schlachtabfällen können nach Angaben der Polizei Tierkrankheiten verbreitet werden. Die Polizeistation Wertingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Wertingen unter Telefon 08272/99510 zu melden. (AZ)