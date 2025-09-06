Icon Menü
Wertingen

Zwei Autofahrer werden bei Unfall in der Nähe von Wertingen verletzt

Ein 19-Jähriger gerät aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und touchiert mit seinem Wagen das Auto einer 32-Jährigen.
    Ein 19-Jähriger und eine 32-Jährige haben am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Wertingen und Roggden Verletzungen erlitten.
    Ein 19-Jähriger und eine 32-Jährige haben am Freitag bei einem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße zwischen Wertingen und Roggden Verletzungen erlitten. Foto: Feuerwehr Wertingen

    Auf der Staatsstraße 2027 zwischen Roggden und Wertingen hat sich am Freitagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 19-Jähriger kam nach Angaben der Polizei mit seinem Auto aus bislang unbekannten Gründen leicht auf die Gegenfahrbahn ab und touchierte hierbei einen entgegenkommenden Pkw.

    Die beiden Verletzten werden in ein Krankenhaus gebracht

    Beide Autos kamen erst im Straßengraben zum Stillstand. Der 19-Jährige sowie die 32-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Wagnes erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.

    Der Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Dillinger Polizei auf 23.000 Euro

    Der Gesamtschaden an beiden Pkw beläuft sich laut Polizeibericht auf schätzungsweise 23.000 Euro. An der Unfallstelle waren neben Polizei und dem BRK-Rettungsdienst auch Ehrenamtliche der Feuerwehren Wertingen und Gottmannshofen im Einsatz. (AZ)

