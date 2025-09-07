Icon Menü
Polizeireport: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Prettelshofen

Wertingen-Prettelshofen

Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Prettelshofen

Mann übersieht beim Einbiegen im Wertinger Stadtteil ein Auto, dessen Fahrer Vorfahrt hat. Der Sachschaden ist beträchtlich.
    • |
    • |
    • |
    Zwei Verletzte und etwa 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag in Prettelshofen ereignet hat.
    Zwei Verletzte und etwa 30.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag in Prettelshofen ereignet hat. Foto: Stefan Puchner/dpa (Symbolfoto)

    Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag im Wertinger Stadtteil Prettelshofen ereignet. Kurz vor 13.30 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Auto aus seinem Grundstück in die Talstraße ein. Hierbei übersah er nach Angaben der Polizei einen von rechts kommenden Autofahrer, der Vorfahrt hatte.

    Der Sachschaden liegt nach Angaben der Dillinger Polizei bei 30.000 Euro

    Beide Autos stießen zusammen. Dabei wurden die beiden Insassen im vorfahrtbevorrechtigten Pkw leicht verletzt. Es entstand laut Polizeibericht ein geschätzter Sachschaden von etwa 30.000 Euro. (AZ)

