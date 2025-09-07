Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall in Prettelshofen

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag im Wertinger Stadtteil Prettelshofen ereignet. Kurz vor 13.30 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Auto aus seinem Grundstück in die Talstraße ein. Hierbei übersah er nach Angaben der Polizei einen von rechts kommenden Autofahrer, der Vorfahrt hatte.

Der Sachschaden liegt nach Angaben der Dillinger Polizei bei 30.000 Euro

Beide Autos stießen zusammen. Dabei wurden die beiden Insassen im vorfahrtbevorrechtigten Pkw leicht verletzt. Es entstand laut Polizeibericht ein geschätzter Sachschaden von etwa 30.000 Euro. (AZ)