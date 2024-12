20 Jahre nach dem Tsunami: Eine Entwicklungshelferin aus der Region spricht über ihren Einsatz

Kommt ein Katastropheneinsatz herein, müssen Einsatzkräfte innerhalb von drei Tagen wissen, ob sie dabei sein werden. So wie am zweiten Weihnachtsfeiertag vor 20 Jahren, als im Indischen Ozean die Erde bebte und etwa 230.000 Menschen an den Folgen starben. Auch in Sri Lanka gab es einen Tsunami. Und der Wortelstettenerin Silvia Fischer-Miksch, die heute in Possenried lebt, war sofort klar: Sie möchte helfen.

