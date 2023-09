Prettelshofen

17:30 Uhr

101 Menschen flitzen in Prettelshofen los

Plus Die Siegergruppe des ersten Nordic-Walking-Laufes in dem Wertinger Stadtteil steht gleich nach dem Startschuss fest. Die Steckalesflitzer bieten mehr als nur einen Lauf.

Von Alexandra Schuster

Auf die Plätze, fertig los! Nach fleißiger Werbung und dem Verteilen zahlreicher Flyer gehen am Sonntag 101 Laufbegeisterte an die Startlinie beim Schützenheim in Prettelshofen. Die Vorfreude, sich endlich wieder in geselliger großer Runde und Stimmung in Bewegung zu setzen, zeigt sich an den strahlenden Gesichtern. Bei schönstem Herbstwetter mit Sonnenschein wecken die Nordic-Walker und Walkerinnen den kleinen Wertinger Gemeindeteil zum Leben.

Die Nordic-Walking-Gruppen kommen bis aus Giengen nach Prettelshofen

Die 48-jährige Gruppenleiterin der Prettelshofener Steckalesflitzer – Tanja Wegner und ihr 20-köpfiges Team – haben den Lauf ins Leben gerufen und warten gespannt, wie viele an den Start gehen werden. Eine Voranmeldung gab es nicht. Verschiedene Läufe wie in Unterthürheim und Ellerbach haben sie immer wieder genossen. An diesem Wochenende haben sie erstmals selbst die Initiative ergriffen. Mitlaufen konnte von den Steckalesflitzern damit dieses Mal niemand. Zu sehr waren sie organisatorisch im Einsatz, wie in der Küche mithelfen, bedienen, aufräumen und alles was rund um solch ein Event erledigt werden muss. „Wir sind stolz auf diese Veranstaltung, die ganze Sportgruppe und viele freiwillige Helfer unterstützten heute mit“, so Wegner.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

