Hund, Katze und Pferd erhielten in Prettelshofen den Segen

Ihren zweiten Kirchenpatron, St. Wendelin, riefen die Gläubigen am Sonntag in Prettelshofen an, um die Tiere zu schützen. Der Heilige Wendelin gilt als Schutzpatron der Hirten, Bauern und Tiere. Es wird angenommen, dass er einst selbst Hirte war und seine Herde oft von Wölfen bedroht wurde. Doch durch sein Gebet konnten die Tiere gerettet werden. Seitdem wird er von den Menschen um Schutz für ihre Tiere angefleht.

In Prettelshofen ist das Fest des Wendelin ein wichtiger Tag im Jahreskalender. Viele Besucher und Besucherinnen kamen extra mit ihrem Haustieren, um es von Pater Tomasz Wesolowski segnen zu lassen. Auch die vorbeiziehenden Gespanne, Pferde und Ponys wurden samt Kutschern und Reitern gesegnet. Als Ehrengäste konnte Pfarrgemeinderatsvorsitzende Rita Eggert in diesem Jahr zwei Landtagsabgeordnete begrüßen. Dies waren zum einen Anton Rittel aus Adelsried, der seit Jahren am Wendelinsritt teilnimmt und zum anderen Manuel Knoll, der in einer Ehrenkutsche Platz nahm.

Auch dieses Pony war bei der Tiersegnung in Prettelshofen dabei. Foto: Laura Heider

Nach der Segnung wurde das Fest mit einem gemütlichen Beisammensein fortgesetzt. Rund um das Feuerwehrhaus sorgte der Pfarrgemeinderat für die Bewirtung der Besucherinnen und Besucher. Die Blaskappele „Was wois i“ spielte stimmungsvolle Stücke. So wurde in Prettelshofen die Gemeinschaft gepflegt und die Gäste konnten sich über die Freude an Menschen, Tieren und Natur austauschen. (Rita Eggert)