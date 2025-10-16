Rheinmetall-Pläne am Lerchenberg: So geht es mit Anlage zur Beseitigung von Altmunition voran

Bei Sonnenschein ist der Wald auf dem Lerchenberg zwischen Zusamaltheim, Villenbach und Emersacker idyllisch. Spaziergänger und Radlerinnen sind unterwegs, eine Frau joggt mit ihrem Hund. Sie alle umkreisen ein Areal, umzäunt von verwittertem Maschendraht. Die Ziegelbauten dahinter wirken heruntergekommen, aus einem aufgebrochenen Dach wächst ein Bäumchen. Und an diesem Lost Place möchte Rheinmetall eine Anlage zur Vernichtung von Altmunition errichten. Zu den Plänen gibt es inzwischen weitere Details.

Als der Rüstungskonzern aus Düsseldorf Anfang September über sein Vorhaben informierte, hieß es noch, man wolle die Anlage Anfang 2026 in Betrieb nehmen. Die 32 Bunker, die sich auf dem 41 Hektar großen Gelände befinden, sollen für die Lagerung von bis zu 900 Tonnen „Netto-Explosivmasse“ genutzt werden. Die Vernichtungsanlage selbst muss neu gebaut werden. Einem Projekt wie diesem geht im Normalfall ein langwieriges Genehmigungsverfahren voraus. Einem Rheinmetall-Sprecher zufolge wird dieses „durch die zuständigen bayerischen Fach- und Sicherheitsbehörden geführt, beteiligt sind insbesondere das Landratsamt Dillingen sowie weitere Fachstellen“. Die Abstimmungen hierzu würden laufen und die erforderlichen Verfahren schrittweise vorbereitet.

Lerchenberg-Pläne: Welche Behörden sind für das Genehmigungsverfahren zuständig?

Vonseiten der Behörden klingt das anders. Die Regierung von Schwaben etwa, die abhängig davon, was genau Rheinmetall vorhat, zuständig sein könnte, habe „durch die Presseberichterstattung“ von den Plänen am Lerchenberg erfahren. Das teilt ein Sprecher auf Nachfrage mit. Seither habe man keinen Kontakt mit dem Rüstungskonzern gehabt.

Und auch das Dillinger Landratsamt hat keinerlei Unterlagen vorliegen. Christa Marx ist leitende Regierungsdirektorin in der Behörde und sagt: „Wir stochern im Dunkeln.“ Vor rund einem Jahr habe sich Rheinmetall an das Landratsamt gewendet und darüber informiert, dass das Unternehmen am Lerchenberg aktiv werden wolle. Doch mehr habe man seither nicht erfahren. Daher könne es aus Marx‘ Sicht nicht funktionieren, dass die Anlage bereits Anfang 2026 in Betrieb geht.

Anlage zur Beseitigung von Altmunition soll nun doch später in Betrieb gehen

Inzwischen nennt Rheinmetall ohnehin eine andere Zeitangabe. Auf Nachfrage unserer Redaktion schreibt ein Sprecher am Mittwoch, dass das Projekt „im vorgesehenen Zeitrahmen“ liege, fügt jedoch hinzu: „Nach aktuellem Stand gehen wir davon aus, dass die Inbetriebnahme im Laufe des kommenden Jahres erfolgen kann.“ Erste bauliche Veränderungen hat das Unternehmen bereits vorgenommen. Auf dem Areal stehen blaue Container; am Haupteingang ist eine neue Schranke angebracht worden. Doch abgesehen von einer „Vorabklärung“ hinsichtlich einer neuen Umzäunung habe das Landratsamt nach wie vor keine Informationen, wie es von dessen Seite heißt.

Christa Marx schildert die Umstände genauer. Weil das Landratsamt noch so wenig über das Vorhaben wisse und vieles selbst aus der Presse erfahren habe, sei es schwierig, weitere Angaben zu machen. Zum Beispiel, welche Behörde überhaupt zuständig ist. Doch unabhängig davon gehörten zu einem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren bestimmte Regularien, die ihre Zeit bräuchten. Hinzu kommt, dass die alten Gebäude auf dem Gelände zum Teil unter Denkmalschutz stehen – heißt, auch das Landesamt für Denkmalpflege hat ein Wörtchen mitzureden. Dieses teilt mit, dass „an den aktuell geplanten baulichen Maßnahmen auf dem Lerchenberg bislang keine Beteiligung“ erfolgte.

Naherholungsgebiet für Radfahrer und Spaziergängerinnen soll erhalten bleiben

Ein Rheinmetall-Sprecher wiederum sagt, dass „in den kommenden Monaten die bestehenden Gebäude weiter begutachtet und für eine künftige Nutzung vorbereitet“ werden. Dazu gehörten unter anderem kleinere technische Anpassungen, Sicherungsmaßnahmen und denkmalgerechte Instandsetzungen. „Sämtliche Arbeiten erfolgen selbstverständlich unter Beachtung der Denkmalschutzauflagen und in Abstimmung mit den zuständigen Fachstellen.“

Weil sich das Areal im Wald befindet, dürften zudem naturschutzrechtliche Fragen eine Rolle spielen, so Marx. Gewisse Untersuchungen, zum Beispiel zum Vorkommen bestimmter Vogel- oder Amphibienarten, unterliegen wiederum Fristen. Sie lassen sich etwa nur im Frühling durchführen, weil die Vögel im Winter nicht da sind oder sich Tiere im Winterschlaf befinden. Auch das würde bedeuten, dass Rheinmetall nicht so bald mit allen Formalien durch sein kann.

Und was ist mit dem Naherholungsgebiet für Radler und Spaziergängerinnen? Das bleibe „selbstverständlich erhalten“, so der Rheinmetall-Sprecher. Die Wald- und Feldwege könnten weiterhin genutzt werden. Die Anlieferung der Altmunition werde „kontrolliert und in abgestimmten Zeitfenstern über die bestehenden Zufahrten“ erfolgen und die Verkehrsbelastung so gering wie möglich gehalten: „Es sind zurzeit keine neuen Straßen oder wesentlichen Verkehrseingriffe geplant.“