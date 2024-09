In der Jugendhütte in Rieblingen bricht ein Brand aus

In der Nacht zum Samstag ist gegen 2 Uhr in einer Jugendhütte in Rieblingen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, stand der Dachstuhl bereits innerhalb kürzester Zeit in Vollbrand.

Ein technischer Defekt war nach Angaben der Dillinger Polizei die Ursache

Brandursache dürfte laut Polizeibericht ein technischer Defekt im Bereich des Kamins gewesen sein. Insgesamt entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro. Die Feuerwehren Rieblingen, Prettelshofen, Biberbach und Wertingen waren in dem Wertinger Stadtteil mit circa 60 Personen vor Ort. (AZ)