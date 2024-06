Roggden

vor 32 Min.

Dach einer Halle in Roggden fängt Feuer

Von Laura Gastl

Am Montagnachmittag kommt es zu dem Brand in dem Wertinger Ortsteil. 80 Einsatzkräfte rücken an, um das Feuer zu löschen. Der Sachschaden ist hoch.

Das Dach einer Fertigungshalle hat am Montagnachmittag in Roggden gebrannt. Darüber informiert die Polizei in einer Mitteilung. Gegen 16.25 Uhr ging über Notruf die Meldung des Brands in der Römerstraße ein. Aufgrund eines technischen Defekts hatte das Dach Feuer gefangen. Die Feuerwehren Wertingen, Roggden, Zusamaltheim, Laugna und Binswangen löschten mit 80 Einsatzkräften die Flammen. Der Polizei zufolge entstand ein Sachschaden in einem mittleren fünfstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Beim Brand in Roggden wird niemand verletzt Rudi Eser, Kommandant der Feuerwehr Wertingen, bestätigt, dass die beteiligten Einsatzkräfte das Feuer gut in den Griff bekommen konnten. Vier Dachsparren hätten seiner Aussage nach "aus ungeklärter Ursache" leicht gebrannt. Nach wenigen Stunden konnte der Einsatz beendet werden. (mit AZ)

