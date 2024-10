Leistungsprüfung bei der Feuerwehr

In Roggden hat wieder die turnusmäßige Leistungsprüfung der Feuerwehr stattgefunden. In zwei Gruppen stellten sich die Mitglieder den Schiedsrichtern KBI Uwe Neidlinger, KBM Daniel Riegl und Schiedsrichter Franz Wörle. Vor den Augen der Stadträte Otto Horntrich und Franz Stepan begann die „Bronze“-Gruppe, die zum Großteil aus jugendlichen Nachwuchskräften bestand. Anschließend übernahmen die erfahreneren Feuerwehrler, die ihre Prüfung in der Variante III, einem angenommenen Zimmerbrand, unter Atemschutz ablegten.

Feuerwehrler stellen sich unter Beweis

Abschließend überbrachten die beiden Stadträte die Grußworte der Stadt Wertingen und stellten noch einmal die Wichtigkeit der Feuerwehren in den Vordergrund. Zum Abschluss des Abends stellte der Ex-Kommandant mit freiwilligen Helfern sein Können am Grill unter Beweis und der Abend klang gemütlich aus.

Folgende Abzeichen wurden abgelegt:

Bronze: Philipp Cökelek, Stefan Mayer, Fabian Mayrböck, Daniel Gerstmayr, Andrii Polovina, Bernd Förg, Tommy Nitschke

Silber: Johannes Schäffler

Gold: Julian Cökelek, Christine Mayer

Gold-Blau: Andreas Reinhardt, Sabine Vihl

Gold-Grün: Martin Gerstmayr, Manuel Mayer

(Peter Mayrböck)