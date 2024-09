Schwerer Unfall auf Staatsstraße bei Buttenwiesen

Ein folgenreicher Verkehrsunfall hat sich am Freitag nahe Buttenwiesen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 85-Jähriger gegen 12.30 Uhr die Kreisstraße 23 in Buttenwiesen und wollte dann nach links auf die Staatsstraße 2027 in Richtung Lauterbach abbiegen. Dabei übersah er offenbar das Auto eines 29-Jährigen, das von links kam, und stieß mit der Front seines Fahrzeugs gegen diesen Wagen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos einige Meter weitergeschoben, und der Wagen des 85-Jährigen kam erst im Straßengraben zum Stehen.

Mann muss nach Unfall in Buttenwiesen in Krankenhaus geflogen werden

Wegen seiner schweren Verletzungen musste der 85-Jährige mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der 29-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden lag bei etwa 35.000 Euro. Die Feuerwehren aus Wertingen, Buttenwiesen, Thürheim und Lauterbach waren mit rund 30 Personen vor Ort. (AZ)