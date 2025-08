Zwischen Schule und Set: Dieser 15-jährige Wertinger ist in preisgekröntem Film zu sehen

Der zwölfjährige Karli zieht in die Alpen, wo seine Eltern ein altes Hotel erworben haben. Als er in den Ferien bei Renovierungsarbeiten helfen soll, findet er ein geheimes Stockwerk, das ihn in das Jahr 1938 reisen lässt. Dort freundet er sich mit dem jüdischen Mädchen Hannah und dem Schuhputzer Georg an und löst mit ihnen einen Kriminalfall. Karli bemerkt außerdem, welches Unheil seinen Freunden aus der Vergangenheit durch den Nationalsozialismus droht.

