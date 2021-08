Bezirksligist TSV Wertingen verliert die Generalprobe gegen Rinnenthal mit 0:6

Dem TSV Wertingen ist die Generalprobe eine Woche vor Pflichtspielstart komplett misslungen. Gegen den Kreisligisten BC Rinnenthal mussten die Zusamstädter eine 0:6-Niederlage hinnehmen. Eine schwere Verletzung eines Spielers trübte allerdings die Freude beim Sieger. Von Anfang an waren die Gäste präsenter und übten Druck auf die Hausherren aus. Martin Oswald brachte die Gäste durch einen schön verwandelten Freistoß in Führung. Das 0:2 folgte keine zehn Minuten später. Rinnenthals Spieler brachte den Ball an Scherl vorbei zum 0:2. Bei der Schussaktion verletzte sich der Spieler schwer und musste mit dem Rettungswagen abtransportiert werden. Nach einer 15-minütigen Unterbrechung wurde das Spiel fortgesetzt. Wertingen nahm sich in der zweiten Hälfte viel vor, aber ab der 60. Minute zogen dunkle Wolken am TSV-Himmel auf. Julian Büchler, zweimal Michael Fuchs und Elias Bradl stellten den 0:6-Endstand her. (THMI)

TSV Wertingen: Scherl, Wiedemann, Langenmair (46. Brückner), Fischer, Gebauer, Beham, Rueß (46. Wagner), Mayr, Müller (46. Schwarzfischer), Rasic, Schiermoch

Tore: 0:1 Oswald (15.), 0:2 (23.), 0:3 Büchler (62.), 0:4 Fuchs (65.), 0:5 Bradl (70.), 0:6 Fuchs (87.) – Zuschauer: 80 –

Schiedsrichter: Julian Bunk (SSV Steinheim)