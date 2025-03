Festung Grünbeck-Sportpark

Soll & Haben: Es war ein schwerer Start für die SSV Höchstädt. Das lag nicht nur an den Gegnern, sondern vielmehr auch am eigenen Verletzungspech. Somit verwunderte es auch nicht, dass in den ersten vier Spielen nur zwei Punkte geholt wurden. Allen Unkenrufen zum Trotze gewann die SSV anschließend dreimal in Folge und war „angekommen“ in der Liga. Die bisherigen neun Heimspiele waren Garant für den derzeitigen Nichtabstiegsplatz. Auf fremden Plätzen ging man in fünf Partien dagegen immer als Verlierer vom Platz. Zwei Punkte Vorsprung hat die SSV als Tabellenzehnter auf den Relegationsplatz.

