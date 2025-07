Unzufrieden mit den Reserve-Ligen

Holzheim Als keiner mehr damit gerechnet hatte, dass es bei der Spielgruppentagung der Fußballvereine aus dem Kreis Donau noch hektisch werden könnte, platzte einigen Vereinsvertretern beim Thema Ligeneinteilung für die kommende Saison ein wenig der Kragen. Insbesondere die Zusammenstellung der Reserveligen sorgte für Zündstoff.

Nach Abschaffung der B-Klassen konnten sich die Vereine im Vorlauf entscheiden, ob sie mit ihren zweiten Mannschaften künftig in der A-Klasse (unterste Liga) oder in einer eigenen Reserverunde spielen möchten. Einige Klubs, die sich für zweitere Variante entschieden haben, monierten nun die Einteilung und warfen den zuständigen Spielleitern vor, nicht transparent mit den Vereinen kooperiert zu haben. Für Jonas Pfeifer vom TV Gundelfingen ist das ganze Thema gar „zum Kotzen“, nachdem zunächst von 6er- oder 7er-Ligen bei den Reserven mit Doppelrunden die Rede war. Als sich diese ohnehin nicht bevorzugte Variante mit vier Duellen gegen die Konkurrenz innerhalb einer Saison nicht durchsetzen ließ und als Alternative eine Eingruppierung in eine zahlenmäßig stärkere Reservespielklasse mit mehreren weiten Fahrten ins Ries zur Debatte stand, entschieden sich die TVG-Verantwortlichen, mit ihrer „Zweiten“ doch in einer A-Klasse anzutreten. Wobei es vereinsintern laut Pfeifer Bedenken gebe, ob die sportliche Qualifikation dafür reiche. Auch Benedict Reiter vom SV Donaualtheim und Erich Wieland vom VfL Zusamaltheim kritisierten die Neueinteilung und brachten ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck. Beide Funktionäre beklagten, dass bei Auswärtsspielen die erste- und zweite Mannschaft nicht gemeinsam an einen Spielort reisen können. „Es ist alles schlechter als vorher“, konnte sich mit einem Zwischenruf vor allem Jonas Pfeifer nicht beruhigen.

Der Vorsitzende der SSV Dillingen, Christoph Nowak, meldete sich bei der Diskussion, die von Spielleiter Daniel Scheble geleitet wurde, zu Wort und nahm dabei die zuständigen Spielleiter in Schutz. „Die können nichts dafür“, gab er den „schwarzen Peter“ an die Führungsspitze des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) weiter. Diese habe mit der Spielklassenreform im Jahr 2000 dafür gesorgt, dass jetzt ein „Scherbenhaufen“ zusammengekehrt werden müsse. Beschweren, so Nowak, sollen sich die Vereine nicht bei lokalen Spielleitern wie Daniel Scheble, Fatih Kayan oder Jürgen Friedrich, sondern beim BVF-Präsidenten Dr. Christoph Kern. Was seine eigene zweite Mannschaft betrifft, ist Nowak froh, in der Kreisliga Nord-Reservegruppe mit insgesamt elf Mannschaften an den Start gehen zu können.

Zufriedene Gesichter gab es, als Kreisspielleiter Jürgen Friedrich die Ehrung der Meistermannschaft aus der vergangenen Saison vornehmen konnte und dabei dem BC Schretzheim (Kreisklasse Nord 2), dem SSV Neumünster/Unterschöneberg (Kreisklasse West 2) und der zweiten Mannschaft des FC Lauingen (A-Klasse West 2) jeweils zum Aufstieg gratulieren konnte. Meisterurkunden sowie je einen Spielball erhielten außerdem der TSV Unterthürheim und der SV Wortelstetten, die mit ihren zweiten Mannschaften die jeweiligen Reserverunden als Tabellenerster abschließen konnten.

In insgesamt 19 verschiedenen Ligen (Kreisliga bis Reservegruppen) gehen in der am 22./23. August beginnenden neuen Saison 241 Seniorenmannschaften an den Start. Friedrich erinnerte bei seiner Rückschau, dass sich bei einer Befragung im Frühjahr 76 Prozent der Vereine für die Abschaffung der B-Klassen ausgesprochen haben. Spielgemeinschaften, wie sie zuletzt häufiger entstanden seien, sollten nur vorübergehend gebildet werden, um Spielerengpässe zu überbrücken. „Ziel sollte es sein, mittelfristig wieder selbstständig zu werden“, so Friedrich.

Auf relativ wenig Resonanz stieß die vergangene Hallenmeisterschaft im Kreis Donau mit nur einem Turnier im Landkreis Dillingen, zwei Runden im Donau-Ries und drei Turnieren im Landkreis Günzburg. Sowohl Jürgen Friedrich als auch Daniel Scheble hoffen, dass die Anzahl von 39 Teams im kommenden Winter wieder nach oben geht. Die Dillinger Landkreis-Endrunde findet am 28. Dezember statt (Spielort offen), die Kreis-Endrunde wird am 3. Januar in Günzburg ausgetragen.

Sportrichter Patrick Richnow berichtete von einem leichten Anstieg der Fälle. 417 seien es in der Saison 2024/25 gewesen, ein Jahr zuvor nur 395. Etliche Verfahren habe es wegen Nichtantretens von Mannschaften gegeben. Bei den Aufwendungen hierfür werde die Spielklasse und der Zeitpunkt berücksichtigt. Zum Saisonende hin steigen die Strafgebühren.

Erster Referent bei der Tagung war der Obmann der Schiedsrichtergruppe Donau, Ulrich Reiner. Er berichtete von 14 Teilnehmern beim jüngsten Neulingskurs, bei dem 13 die Prüfung bestanden haben. Da es sich dabei hauptsächlich um sehr junge, teilweise noch minderjährige Schiedsrichter handelt, bittet der Obmann um Verständnis, wenn bei deren ersten Einsätzen nicht alles reibungslos verlaufe. Die Anzahl der Referees, so Reiner, reiche aus, um künftig alle Spiele besetzen zu können. „Auch die Reserveligen“, freut sich der Obmann. Aushängeschilder der Gruppe seien der neue Zweitliga-Schiri Felix Wagner aus Glött und Philipp Ettenreich (Zusamaltheim), der in der Bayernliga pfeift.

Für Ulrich Reiner war die Spielgruppentagung in Holzheim die letzte, der er als Obmann beiwohnen konnte. Seinen Rücktritt kündigte er für den 7. November bei den Neuwahlen der Schiedsrichtergruppe Donau an. Auch Kreisspielleiter Jürgen Friedrich und sein Kollege Daniel Scheble wollen ihre Ämter abgeben. Und zwar beim Kreistag am 22. Januar in der Dillinger Stadthalle.