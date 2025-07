Emotionales Spiel für neuen Coach

Wertingen Am Sonntag startet für den TSV Wertingen die neue Fußball-Bezirksligasaison. Der Gegner ist mit dem TSV Dinkelscherben ein alter Bekannter. Wohin nach dem Abstieg aus der Landesliga die Reise für die Zusamtaler in dieser Saison geht, ist nicht zu ahnen.

Viele neue Spieler, viele Abgänge und mit Uli Bunk ein neuer Trainer an der Seitenlinie machen es schwer eine Prognose im Vorfeld zu treffen. Selbst Bunk sagt: „Wir werden den August abwarten müssen. Dann sind acht Spiele absolviert. Dann können wir ungefähr sehen, wo wir stehen.“ Die Vorbereitung lief für den neuen Übungsleiter „durchwachsen und die Tests liefen nicht optimal“. Musste sich die neu zusammengestellte Truppe am Anfang zunächst noch finden. Für Bunk persönlich wird es am Sonntag eine emotionale Rückkehr, wie er verrät: „Ich war hier lange als Spieler aktiv. Ich freue mich sehr auf mein erstes Spiel als Trainer auf dem heimischen Judenberg vor unseren Fans. Für mich fühlt es sich, wie nach Hause kommen an.“

Den ersten Gegner TSV Dinkelscherben kennt man in Wertingen noch aus vergangenen Zeiten. Dass letzte Aufeinandertreffen fand im Jahr 2016 statt. Die Begegnungen der beiden Vereine waren stets umkämpft und hitzig. Nur selten endete ein Spiel ohne Platzverweis Bunk: „Ich kann mich noch gut an die Spiele gegen Dinkelscherben erinnern, als ich noch als Spieler für Wertingen aktiv war. Beide Mannschaften haben immer alles reingehauen. Das ist jedoch bereits über zehn Jahre her. In dieser Zeit hat sich viel verändert, deshalb lässt sich daraus auf die aktuelle Zeit wenig schließen.“ Grundsätzlich ist Bunk froh, dass er mit einem breiten Kader antreten kann. Jedoch kommen einige Jungs erst am Sonntag wieder in den Kader zurück und sind damit noch nicht bei 100 Prozent. Wer im Tor stehen wird, hat der 38-Jährige noch nicht entschieden. Die beiden Neuzugänge Lucas Müller und Moritz Bschorer kämpfen um diese Position. Man darf also gespannt sein, für wen sich Bunk entscheidet.