Erste Finalteilnahme, erster Titel

Unterthürheim Es war ein intensivgeführtes, zweikampfbetontes Dillinger-Stadtteilderby um den Sparkassencup 2025, mit dem besseren Ende für den SV Kicklingen-Fristingen. Und der Erfolg für die Mannschaft von Trainer Maximilian Strobel ging auch in Ordnung. 450 Zuschauer in Unterthürheim sahen, wie seine Mannschaft direkt besser in die Partie fand. Die Schretzheimer, die auf zahlreiche Spieler der Kreisliga-Mannschaft verzichteten und mehr Spieler aus der zweiten Reihe zum Einsatz brachten, verlagerten sich aufs Verteidigen und spielten mit langen Bällen aus der Abwehr heraus.

Schon nach wenigen Minuten hatte Kicklingens Jonas Manier eine gute Chance, scheiterte aber an Torwart Kuchenbaur. Nach einem weiten Ball aus der Abwehr, bei dem die Hintermannschaft des SVK ungeordnet war, kam eine scharfe Flanke von rechts zu Pascal Scheider, der zunächst noch scheiterte, anschließend aber aus der Drehung zum 1:0 für seine Farben traf. Kicklingen wollte den schnellen Ausgleich, doch Simon Gaugler zielte aus zentraler Position über das Tor (30.). Kurz darauf gab es Elfmeter für die Kicklinger, und der war zumindest diskutabel. Stürmer Johannes Kraft ging einem langen Ball nach, Schretzheims Keeper kam aus seinem Tor – und die beiden rasselten zusammen. Schiedsrichter Benedikt Thurian entschied auf Foul des Schlussmanns, der den Versuch von Simon Gaugler aber parieren konnte. Der fällige Ausgleich fiel in der 39. Minute. Nach einer Freistoßflanke stand Johannes Kraft im Strafraum völlig frei und traf mit einem wuchtigen Kopfball.

Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie, die Schretzheimer blieben ihrer Linie treu und legten das Hauptaugenmerk auf die Defensive, der Kicklinger Offensive fiel nichts ein, um dagegen anzukommen. Häufig mussten sie ihre Angriffsversuche abbrechen und wieder nach hinten spielen. Ein aussichtsreicher Versuch von Patrick Jung ging knapp am Tor vorbei (54.). Philip Baumann war in der 70. Minute fast schon allein auf dem Weg in Richtung BCS-Tor, doch beim Zuspiel von Gaugler stand er im Abseits.

Der Knackpunkt im Spiel war die 73. Minute. Nachdem Jaron Humml ein vermeintliches Foul gegen sich nicht gepfiffen bekam, setzte er nach und foulte seinen Gegenspieler rüde. Referee Thurian gab ihm eine 10-Minuten-Strafe, die Kicklingen ausnutzte. Einen tollen Steckpass von Gaugler in den Strafraum vollendete Jonas Manier zur 2:1-Führung (75.), nur drei Minuten später stellte Patrick Jung nach starkem Ballgewinn und Zuspiel von Philip Baumann den 3:1-Endstand her.

Für den SV Kicklingen-Fristingen war es die erste Finalteilnahme in der 46. Auflage des Sparkassencups und direkt der erste Erfolg. Entsprechend zufrieden zeigte sich auch Trainer Maximilian Strobel nach der Partie: „Es ist natürlich schön, direkt den ersten Titel zu holen. Der Sparkassencup ist ein tolles Turnier. Es ist aus meiner Sicht aber schade, dass Schretzheim mit der zweiten Mannschaft angetreten ist“, sagt Strobel. Seine Truppe sieht er für den Saisonauftakt am Wochenende damit gut gerüstet.

BC Schretzheim: Kuchenbaur; Fischer, Hoti, Scheider, Tautfest, Kirchner (63. Simmendinger), Ziegler (20. Babur / 56. Stella), Humml, Langer (69. Streiber), Calvano, Reitmeier – SV Kicklingen-Fristingen: Mayer; Schön, Dannemann, Gaugler, Manier (78. Krüger), Bihler, Baumann, D. Löffler (38. P. Löffler), Kraft (46. Karabal / 90. Kleber), P. Jung, S. Jung – Tore: 1:0 Scheider (18.), 1:1 Kraft (39.), 1:2 Manier (75.), 1:3 Jung (78.) – Zeitstrafe: Humml (73. / BCS) – Bes. Vorkommnis: TW Kuchenbaur (BCS) hält Foulelfmeter von Gaugler (32.) – Schiedsrichter: Benedikt Thurian (SpVgg Brachstadt-Oppertshofen) – Zuschauer: 450 (in Unterthürheim)