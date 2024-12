Immer mehr junge Schiris im Kreis Donau

Bei der Nikolausfeier der Fußball-Schiedsrichtergruppe Donau kündigte Obmann Ulrich Reiner aus Bissingen für das nächste Jahr seinen Rücktritt an. „Ich werde auf eine Wiederwahl im kommenden Herbst verzichten“, informierte er die 170 Gäste, die im Saal des Gasthofes Stark in Gottmannshofen für einen historischen Besucherrekord sorgten.

Bezirksvorsitzende Sabrina Hüttmann und Bezirkslehrwart Helmut Urban bedankten sich in ihren Grußworten für die gute und stets vertrauensvolle Zusammenarbeit zum Wohle des Amateurfußballs. Beide hoben die herausragende Arbeit, die in der Gruppe Donau geleistet werde, hervor. Beispielhaft seien die zahlreichen jungen Schiris in höheren Spielklassen sowie das inzwischen bayernweit erprobte Projekt der Vereinsabende.

Nach den Grußworten fanden als Höhepunkt der Veranstaltung die zahlreichen Ehrungen statt, wobei die erreichten 1750 Einsätze von Alexander Klump (SC Mörslingen) sowie die 1250 geleiteten Spiele des erst 28-jährigen Philipp Ettenreich vom VfL Zusamaltheim hervorstechen. Auch die 50 Jahre Mitgliedschaft in der Gruppe von Günther Kreuzer (BC Schretzheim) seien eine „großartige Leistung“ merkte Obmann Ulrich Reiner aus Bissingen an.

In seinem Bericht blickte auf das vergangene Jahr zurück, das seine Schattenseiten unter anderem mit dem Tod von Bernhard Veh sen. (SSV Steinheim) hatte. Es gab aber auch viele schöne Momente: So konnten 2901 Spiele von 105 aktiven Schiedsrichter mit einem Durchschnittsalter von 36,8 Jahren geleitet werden. Lehrwart Felix Wagner (Glött) vertritt die Gruppe bis hinein in die 2. Bundesliga. Leon Löffler (FC Medlingen) hat in seinem ersten Bezirksliga-Jahr den Durchmarsch geschafft und sich inzwischen in der Landesliga und B-Jugend-Nachwuchsliga (ehemals Bundesliga) etabliert. Weitere junge Talente stehen mit Luca Berger (SSV Höchstädt) , Paul Schmidt (BC Schretzheim) und Dennis Walter (Altenmünster) schon bereit. Als Neuling des Jahres wurde der 12-jährige Leon Mannes vom SV Holzheim für die hohe Anzahl an Spielen und Versammlungsbesuchen geehrt.

Auch die Etablierung der Vereinsabende, die in ein bayernweites Projekt gemündet sind, sei ein großer Erfolg 2024. Ulrich Reiner lobte die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter für den großen Einsatz des vergangenen Jahres und warf bereits einen Vorausblick auf den Tagesausflug 2025, der per Floss zum Kloster Weltenburg führen wird.

Patrick Beutmiller soll Nachfolger werden

Im Hinblick auf den angekündigten Rückzug von Obmann Reiner merkte der stellvertretende Obmann Patrick Beutmiller (Buttenwiesen) an: „Die Gruppe ist strukturell und personell sehr gut aufgestellt, sodass wir auch ab 2025 ein schlagkräftiges Team in unserer Gruppenführung haben werden.“ Der in Lauterbach wohnende und für den FC Pfaffenhofen-Untere Zusam pfeifende Referee soll dann die Nachfolger von Reiner antreten. Der Bissinger ist auch in der Politik engagiert und sitzt für die Freien Wähler im schwäbischen Bezirkstag.

Nach dem humoristischen Rückblick des vom Obmann verkörperten Nikolauses auf die Verfehlungen und Irrungen so mancher Schiedsrichter erhielten alle anwesenden Kinder, Partnerinnen und Partner noch passende Geschenke überreicht, bevor eine sehr gelungene Veranstaltung in die dritte Halbzeit ging.

Geehrt wurden folgende Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter:

10 Jahre: Florian Kempter (SSV Neumünster-Unterschöneberg), Lea Reschnauer. (SSV Glött), Felix Wagner (SSV Glött).

15 Jahre: Elmar Seybold (FC Lauingen), Manuel Bahmann (SV Donaualtheim), Ulrich Reiner (TSV Bissingen).

20 Jahre: Albert Huber (Türk Gücü Lauingen), Markus Reschnauer (SSV Glött).

25 Jahre: Frank Tetz (SpVgg Bachtal).

30 Jahre: Robert Fetzer (FC Medlingen).

40 Jahre: Johann Schmid (SV Holzheim).

60 Jahre: Günther Kreuzer (BC Schretzheim).