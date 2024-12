Vier Mannschaften kommen weiter

Die 41. Landkreismeisterschaft im Hallenfußball geht auf alle Fälle in die Geschichte der Titelkämpfe ein. Denn erstmals wird der neue Raiffeisencup-Sieger nur bei einem einzigen Turnier ermittelt. Aufgrund der geringen Zahl von teilnehmenden Mannschaften kommt es am Sonntag in der Kreissporthalle in Gundelfingen ab 14 Uhr gleich zum Endrundenturnier mit insgesamt zehn Mannschaften.

„Bei so einer geringen Zahl von Teams brauchen wir keine Vorrunden“, erklärte Spielleiter Daniel Scheble, nachdem sich ohnehin weit weniger Mannschaften als in den Vorjahren angemeldet hatten und dann auch noch einige Teams kurzfristig ihre Teilnahme zurückzogen. Das hatte zur Folge, dass die vorgesehen Vorrundenturniere in Buttenwiesen und in Dillingen abgesagt werden mussten.

Ein Grund dafür, so mutmaßen Kenner der Szene, sind die vor einigen Jahren vom Bayerischen Fußball-Verband (BFV) eingeführten Futsal-Regeln, die auch in Gundelfingen angewandt werden. Will heißen, es gibt im Gegensatz zu den bereits ausgetragenen Privatturnieren im Kreis keine Rundumbande und keine großen Tore mehr. Außerdem rollt ein ganz spezieller Ball für Futsal auf die Spielfläche.

Türk Gücü Lauingen ist der Titelverteidiger

Davon nicht beeinflussen lassen möchte sich Titelverteidiger Türk Gücü Lauingen. Der Tabellenführer der Kreisliga West gewann vor einem Jahr an gleicher Stelle ein dramatisches Finale gegen den Stadtrivalen FC Lauingen mit 5:3 (1:1) nach Siebenmeterschießen. Erfolgreichster Torschütze und zugleich bester Turnierspieler war damals Sahin Tasdelen, der sich morgen für sein Team durchaus erneut gute Chancen ausrechnet. „Wir wollen auch diesen Winter in der Halle erfolgreich sein“, sagte Tasdelen vor wenigen Wochen.

Sollte es für Türk Gücü nicht zur Titelverteidigung reichen, zu den vier Mannschaften, welche sich für die Endrunde im Fußball-Kreis Donau am 6. Januar in Höchstädt qualifizieren, möchten Tasdelen und seine Mitspieler auf alle Fälle gehören. Türk Gücü werden in der Gruppe B neben dem BC Schretzheim die besten Chancen eingeräumt, in der Gruppe A liegt die Favoritenrolle beim FC Lauingen und natürlich beim FC Gundelfingen. Wenngleich die Grün-Weißen auf keine Akteure aus dem Landesligakader zurückgreifen möchten und möglicherweise sogar Jugendspieler zum Einsatz bringen werden.

Ausrichter der Veranstaltung ist der TV Gundelfingen, der als Kreisklassist in der Gruppe B neben dem TSV Haunsheim als Außenseiter ins Turnier startet. Gleiches gilt in der Gruppe A für den SV Aislingen, die SG Bächingen/Medlingen und den TSV Unterthürheim. Letztere Mannschaft ist die einzige aus dem Zusamtal, die versuchen möchte, in die Phalanx der Donautal-Vereine einzubrechen.

Der Spielplan

Sonntag, 29. Dezember, Kreissporthalle Gundelfingen

Gruppe A: FC Lauingen, FC Gundelfingen, SV Aislingen, SG Bächingen/Medlingen, TSV Unterthürheim

Gruppe B: SSV Dillingen, Türk Gücü Lauingen, BC Schretzheim, TV Gundelfingen, TSV Haunsheim

14.00 Uhr: FC Lauingen – Unterthürheim

14.15 Uhr: Dillingen – Haunsheim

14.30 Uhr: FC Gundelf ingen – Aislingen

14.45 Uhr: TG Lauingen – Schretzheim

15.00 Uhr: Bächingen/M. – FC Lauingen

15.10 Uhr: TV Gundelfingen – Dillingen

15.30 Uhr: Aislingen – Unterthürheim

15.45 Uhr: Schretzheim – Haunsheim

16.00 Uhr: FC Lauingen – Aislingen

16.15 Uhr: Dillingen – Schretzheim

16.30 Uhr: FC Gundelfingen – Bächingen/M.

16.45 Uhr: TG Lauingen – TV Gundelfingen

17.00 Uhr: FC Gundelfingen – FC Lauingen

17.15 Uhr: TG Lauingen – Dillingen

17.30 Uhr: Bächingen/M. – Unterthürheim

17,45 Uhr: TV Gundelfingen – Haunsheim

18.00 Uhr: Unterthürheim – FC Gundelfing.

18.15 Uhr: Haunsheim – TG Lauingen

18.30 Uhr: Aislingen – Bachingen/M.

18.45 Uhr: Schretzheim – TV Gundelfingen

19.10 Uhr: Erster A – Zweiter B

19.30 Uhr: Erster B – Zweiter A

20.15 Uhr: Endspiel

Spielzeit: Gruppenspiele 1 x 12 Minuten; Halbfinale und Endspiel 1 x 15 Minuten