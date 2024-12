Mit Erfolgserlebnissen in die Weihnachtspause

HSG Lauingen/Wittislingen: Zum letzten Spiel des Jahres empfingen die HSG-Handballer am Samstagabend den TSV Haunstetten II in Wittislingen. Die Gäste enttäuschten zuletzt und gingen daher als Underdog in die Partie. Während der Start noch ausgeglichen verlief, wendete sich das Blatt nach etwa zehn Minuten zugunsten der Augsburger. Ohne Elan und und Durchschlagskraft im Angriff agierte die Spielgemeinschaft in dieser Phase, sodass die Mannschaft zwischenzeitlich mit fünf Toren zurücklag. Bis zur Pause fuhr die Biller/Linder/Steppich-Truppe dann wieder das Tempo hoch und verkürzte noch auf 12:15. Nach dem Seitenwechsel sahen die zahlreichen Zuschauer dann eine andere Heimmannschaft. Nichts mehr war zu sehen von der Behäbigkeit der ersten Hälfte. Es dauerte nur sechs Minuten, bis aus dem Pausenrückstand eine 20:17-Führung gemacht wurde. Die schnelle Spielweise erwies sich als Schlüssel gegen die betagten Gäste – 25 Tore in der zweiten Halbzeit sprechen eine deutliche Sprache – sodass der Vorsprung weiter ausgebaut werden konnte und ein deutlicher 37:28-Sieg zu Buche steht. Die HSG überwintert damit mir 10:8 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz.

Spielfilm: 4:4 6:11 12:15; 23:18, 30:23 37:28 – HSG Lauingen/Wittislingen, Herren I: Stropek, Kling; Ma. Maier, Ahrens, Egger (3), Wendland (3), Sand (1/1), Soderer L. (8), Mi. Maier (2), Märkl, Kinzler (9), Soderer M. (2), Kleinle (4), Wenger (5

Zum Abschluss des Jahres ging es für die „Zweite“ der HSG zum Tabellensiebten nach Weißenhorn. Nach einem ausgeglichenen Hin- und Her in der Anfangsphase der Partie gelang es den Gästen, sich nach 20 Minuten mit vier Toren abzusetzen und sich zur Halbzeit eine Sechs-Tore-Führung zu erkämpfen. In der zweiten Halbzeit ließen die HSGler nicht locker und zogen, unter anderem dank der vielen Kontertore von F. Wendland, mit einem Zehn-Tore-Vorsprung in die letzte Viertelstunde. In den letzten Minuten war die Abwehr der Gäste etwas schlampiger als noch zu Beginn, und so verabschieden sich die Herren II „nur“ mit einem 36:29-Sieg in die Winterpause. (CR)

Spielfilm: 5:7, 9:13, 14:20; 18:27, 23:32, 29:36 – HSG Lauingen/Wittislingen, Herren II: Hauf, Huber; F. Wendland (13), Renzer (7/4), Baur (1), Loibl (3), M. Maier (4), Gumpp (3), Mair, Kinzler (3), Knecht (2), Bizzarro

TSV Wertingen: Die Handball-Damen des TSV Wertingen festigten mit einem klaren 32:20-Erfolg gegen den BHC Königsbrunn ihre Tabellenführung und überwinterten an der Spitze der Bezirksliga. Das Spiel begann äußerst umkämpft, und beide Teams zeigten von Anfang an, dass sie gewillt waren, die Punkte zu holen. Während die TSV-Damen durch ihr schnelles Tempospiel immer wieder zu Toren kamen, setzten die Gäste aus Königsbrunn auf ihre Schüsse aus der zweiten Reihe. Diese Taktik sorgte dafür, dass das Spiel in der ersten Halbzeit nahezu ausgeglichen. Mitte der zweiten Hälfte nutzten die Wertingerinnen eine Reihe technischer Fehler der Königsbrunnerinnen konsequent aus und zogen mit einem beeindruckenden Lauf uneinholbar davon. Die Abwehr der TSV-Damen stand stabil, und im Angriff zeigten sie sich treffsicher. Mit diesem Sieg können die Mädels um das Trainerteam Gieß nun in die wohlverdiente Winterpause gehen. Die Vorfreude auf das neue Jahr ist groß, denn es gilt, die Tabellenspitze zu verteidigen und die erfolgreiche Saison fortzusetzen.

TSV Wertingen, Damen: Rehm, Wenninger, Kolch (5), Scherer (6), L. Eisele. (2), Dieminger (1), Böhm (3), Fritsch (1), Schimmer (6), Keilhammer (1/1), Heindel (4/2), S. Gerhards (3), Liehr (2), J. Gerhards (1).

Wertinger Trainer hadert mit dem Angriff

Die Handball-Herren des TSV Wertingen mussten am Samstag eine 26:30-Niederlage bei der DJK Augsburg-Hochzoll hinnehmen. Nach einem starken Saisonstart sind die Wertinger nun auf dem Boden der Tatsachen angekommen und müssen in den kommenden Wochen hart arbeiten, um den Anschluss an die vorderen Tabellenplätze nicht zu verlieren. Bereits zu Beginn des Spiels zeigten die Gastgeber ihr schnelles Tempospiel und beeindruckende Kombinationen, die ihnen schnell eine Führung von vier Treffern einbrachten. Nach nur zehn Minuten sah sich TSV-Coach Reitenauer gezwungen, seine Mannschaft zu einem Time-out zu versammeln, um die Taktik zu überdenken. Diese Maßnahme schien Wirkung zu zeigen: Die Abwehr der Wertinger stand nun stabiler, und mit Aleks Cupic im Tor hatten sie einen überragenden Rückhalt. So gelang es dem TSV, den Rückstand bis zur Halbzeit auf nur ein Tor zu verkürzen. Nach dem Seitenwechsel sahen die Zuschauer ein ausgeglichenes Spiel. Doch der entscheidende Wendepunkt kam in einer kritischen Phase, als die Wertinger in eine doppelte Unterzahlsituation gerieten. Die Augsburger nutzten diese Gelegenheit konsequent aus und legten mit einem 4:1-Lauf den Grundstein für ihren späteren Sieg. Nach dem Spiel haderte Coach Reitenauer mit dem Positionsangriff seiner Mannschaft, der in zu wenigen Situationen zum Erfolg kam. (MIGA)

Spielfilm: 7:3, 10:8, 14:13 - 22:21, 27:22, 30:26. – TSV Wertingen, Herren I: Matthias Bestle, Aleks Cupic (beide Tor), Max Biedermann (2), Matteo Biletic (1), Christoph Burgkard (2), Michael Gump (2), Silviu-Ciprian Ioja (5), Emanuel Kreher (2), Lukas Müller (2), Fabian Munz, Manuel Nagler (1), Maximilian Reiner (1), Thomas Reissner (8/4), Lukas Sailer.

TV Gundelfingen: Etwas glücklich, dem Spielverlauf entsprechend jedoch durchaus verdient, gewann die erste Damenmannschaft des TV Gundelfingen ihr letztes Spiel dieses Jahres in der Bezirksoberliga beim TSV Göggingen mit 26:24. Personell reisten die TVG Damen in Schmalspurbesetzung nach Augsburg, sodass die Wechsel- und folglich taktischen Möglichkeiten begrenzt waren. Nichtsdestotrotz waren die Gäste gewillt, auch diese Heimreise mit einem sportlichen Erfolg anzutreten. Schnell führten die Gundelfinger Damen mit 3:0, ehe die Gastgeberinnen richtig gut ins Spiel fanden und sich bis kurz vor Ende der ersten Halbzeit eine ausgeglichene Partie entwickelte. Die letzten Minuten des ersten Spielabschnitts gehörten dann wieder den Gästen aus Gundelfingen.

Trotz des personellen Engpasses und des auch akustisch überaus starken Willens der Gastgeberinnen behielten die TVG-Damen bis zur 54. Spielminute eine scheinbar komfortable Vier-Tore-Führung (24:20). Diese schwand allerdings in den letzten Spielminuten dahin, weil die Gögginger Torhüterin ihr Gehäuse vernagelte und die Abwehr des TVG bröckelte. Und so hatten die Gastgeberinnen nach einem Team-Time-out gut 40 Sekunden vor Abpfiff die Gelegenheit, den Ausgleich zu erzielen. Ein technischer Fehler seitens des TSV ließ jedoch die Gäste in Ballbesitz und zum erfolgreichen Gegenstoß kommen, der den 26:24-Auswärtserfolg besiegelte. (MS)

TVG Gundelfingen, Damen I: Jennifer Nowak (Tor); Eva Gerstmayr (8/1); Paulina Hegele (1); Lena Kretzschmar (4/2); Tanja Burr (3); Jennifer Frank (3); Katrin Dieterich (2); Lena Brucker (4); Johann Kränzle (1).