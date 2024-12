Kein Happy End für TV Gundelfingen

Die Anfangsphase des Spiels verlief ausgeglichen, und der TV Gundelfingen stellte den favorisierten Gastgebern vor einige Aufgaben. Torhüter Dominik Brucker war vor allem mit seinen Paraden auffälligster Akteur der Schwarz-Roten. 20 Minuten konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzen. Dann leisteten sich die Gärtnerstädter ein paar „Fahrkarten“ zu viel, und die HSG nutzte eiskalt Ihre Chancen. Viel zu schnell schraubten die Allgäuer das Ergebnis auf 19:12. Trotz des hohen Rückstandes bewies der TV Gundelfingen bemerkenswerte Kämpferqualitäten und steckte nie auf. In der zweiten Halbzeit mobilisierten die Gäste ihre Kräfte und kämpften um jedes Tor. Vor allem Jannik Bihler trumpfte mit seinen Treffern auf. Mit einem 4:0- Lauf in der 50. Minute, schnupperten die Gäste beim 30:29 am Ausgleich. Mehrfach bot sich die Gelegenheit, aber ausgerechnet jetzt folgten zwei technische Fehler. Dietmannsried zog wieder auf 32:29 davon und damit war die Messe gelesen. Für TVG kein Spiel mehr in diesem Kalenderjahr

Für TVG kein Spiel mehr in diesem Jahr

Der Auftritt in Dietmannsried war das letzte Spiel für den TVG im Kalenderjahr 2024. Die Schwarz-Roten dürfen sich die kommenden Wochen auf die richtungsweisenden Partien gegen Unterpfaffenhofen und den FC Bayern vorbereiten. Die bisherige Hinserie hat bislang gezeigt, dass der TVG in der Oberliga angekommen und dass man durchaus konkurrenzfähig ist. (BD)

Spielfilm: 3:3, 6:7, 11:8, 15:11, 19:12 / 23:17, 27:22, 29:24, 30:29, 35:31 – TV Gundelfingen: Brucker, Lischka, Schaarschmidt, (1), Gerstmayr, Röhm (4), Bauer (4), Krumscheid (1), Frömel (5/2), Deininger, Bihler (10), Wiedemann (1), Nief (5).