Vorweihnachtliche Bescherung am dritten Advent?

HSG Lauingen/Wittislingen: Zum letzten Spiel in diesem Jahr empfangen die HSG-Herren am Samstagabend um 19.30 Uhr den TSV Haunstetten II. Nicht nur der zeit- und ortsgleich stattfindende Christkindlmarkt im Wittislinger Schulhof soll für vorweihnachtliche Stimmung sorgen, sondern auch ein Heimsieg wird als vorzeitige Bescherung von den HSG-Herren angestrebt. Die Gäste stehen mit 3:15-Punkten unerwartet schlecht da in der Tabelle. Während der TSV Haunstetten in den vergangenen Jahren gerade in der Vorrunde oft oben mitspielte, erreichten die Mannschaft aus dem Augsburger Stadtteil mit einer Heimniederlage gegen die noch punktlosen Bäumenheimer ein absolutes Stimmungstief. Dennoch sollte das Potenzial der Landesligareserve nicht unterschätzt werden. Die Mannschaft besteht überwiegend aus älteren erfahrenen Spielern, die jederzeit einen Coup landen können. Die Gastgeber hingegen wollen unbedingt mit einem Erfolgserlebnis das schwierige Handballjahr beenden und auch in der Tabelle noch Boden gut machen.

Zum Abschluss der Hinrunde muss die zweite Herrenmannschaft der HSG am Sonntag um 17 Uhr auswärts gegen Weißenhorn antreten. Die letzten Jahre hatte sich die HSG-Reserve in der Pfaffenhofener Schulturnhalle zwar regelmäßig schwergetan, aber im anstehenden Aufeinandertreffen geht man mit breiter Brust aus drei Siegen in Serie ins Spiel, insbesondere nach dem imposanten Derbysieg gegen den TV Gundelfingen II. Das Team um das Trainer-Duo Mair/Gumpp hat somit auch in dieser Partie das klare Ziel zwei weitere Pluspunkte zu sammeln, um Anschluss an die Tabellenspitze halten zu können. (CR)

TSV Wertingen: Im letzten Spiel vor der Weihnachtspause empfangen Wertingens Handball-Damen am Samstagabend in der Bezirksliga um 19.30 Uhr die Damen vom BHC Königsbrunn. Mit großem Selbstbewusstsein geht man nach der sensationellen Aufholjagd am vergangenen Wochenende als Favorit in die Partie gegen den Tabellenneunten. Die Gäste sorgten mit einem Sieg im ersten Spiel gegen Aichach II kurz für Aufsehen, waren dann jedoch teilweise hohe Niederlagen einstecken und kämpfen somit aktuelle gegen den Abstieg. Wertingens Trainerin Jana Giel kann auf einen nahezu vollständigen Kader zurückgreifen und muss nur auf Ronja Eisele verzichten. Im Vorspiel geht es um 17.30 Uhr für Wertingens Herren II gegen den TSV Niederraunau III. Beide Spiele finden nicht wie gewohnt in der Gymnasiumhalle, sondern in der Stadthalle statt.

Am Sonntag müssen dann um 16 Uhr die Wertinger Bezirksliga-Mänerr beim direkten Tabellennachbarn DJK Augsburg Hochzoll antreten. Das Team von TSV-Trainer Reitenauer rangiert immer noch auf dem zweiten Tabellenplatz und möchte den Negativtrend der beiden letzten Niederlagen stoppen. Mit einer starken Abwehr hat sich Wertingen als Team mit den wenigsten Gegentreffern etabliert. Auf der anderen Seite steht die DJK Augsburg-Hochzoll, die ebenfalls sechs Siege aus neun Spielen vorweisen kann und sich somit den dritten Platz gesichert hat. Die morgigen Gastgeber sind jedoch auch mit dem besten Angriff der Liga ausgestattet, was das Aufeinandertreffen noch spannender macht. Glücklicherweise sind aus Wertinger Sicht alle Spieler einsatzfähig, was dem Trainerteam zusätzliche Optionen bietet. (MIGA)