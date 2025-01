Volle Bude zum Auftakt des „GP Joule Cups“

Von Günther Herdin

Buttenwiesen Besser hätte die achte Neuauflage um den „GP Joule Cup“ in der Riedblickhalle in Buttenwiesen für den Ausrichter FC Pfaffenhofen/Untere Zusam nicht laufen können. An die 800 Zuschauer kamen am ersten Tag zu den Spielen der F2-, F1- und A-Junioren und sorgten für eine beeindruckende Kulisse. Sehr zur Freude von Organisationschef Michael Müller, zugleich Jugendleiter beim FC PUZ. „Es läuft prächtig“, lautete sein Zwischenfazit am Samstagnachmittag, als der Ball auf der Spielfläche beim Turnier der F1-Mannschaften rollte.

Den Auftakt bildete am Vormittag der Wettbewerb der F2-Junioren. Da flossen nicht nur nach manchem unglücklich verlorenen Spiel bei einigen Spielerinnen und Spielern kleine Tränen der Enttäuschung, bei der Siegerehrung musste gar manche Freudenträne getrocknet werden. Überglücklich nahmen viele der talentierten Nachwuchskicker eine persönliche Trophäe entgegen. Der Veranstalter hatte keine Kosten und Mühen gescheut, jedem teilnehmenden Akteur ein Andenken an den „GP Joule Cup 2025“ zu überreichen. Esther Malin vom FC Mertingen als beste Torhüterin und Finn Scheich von der SG Lutzingen als bester Spieler beim F2-Turnier erhielten zusätzliche Auszeichnungen. Im Finale besiegte die SG Weisingen/Holzheim die SG Lutzingen mit 1:0. Während die Mannschaft vom Aschberg mit einem 3:0-Halbfinalsieg gegen den FC Mertingen ins Endspiel einzog, benötigten die Lutzinger ein Sechsmeterschießen, um sich mit 4:3 gegen Gastgeber FC PUZ durchzusetzen. Das kleine Finale entschied Mertingen mit 2:0 für sich.

Spannung pur herrschte bei den F1-Junioren. Vor allem in der Gruppe B. Da hatte bis zum letzten Gruppenspiel auch noch der Tabellenletzte, die SG Tapfheim/Donaumünster, die Chance mit einem Sieg gegen die SG Heretsried/Emersacker ins Halbfinale hinter Gruppensieger SC Altenmünster einzuziehen. Ein torloses Remis genügte Heretsried/Emersacker für die Runde der letzten vier. Dort traf das Team aus dem Holzwinkel auf den BC Schretzheim und unterlag nach einem torlosen Remis im Sechsmeterschießen mit 1:2. Neben Schretzheim sicherte sich der FC Mertingen mit einem 1:0 über Altenmünster die Finalteilnahme, musste sich aber dann mit 0:1 dem Nachwuchs der „Kleeblättler“ geschlagen geben. Rang drei ging an Altenmünster, das sich im kleinen Finale mit 1:0 gegen Heretsried/Emersacker behauptete. Wie schon bei der F2 ging der Sonderpreis des besten Torhüters an ein Mädchen: Antonia Mayer von der SG Wortelstetten/Unterthürheim hielt fast alles, was auf ihren Kasten kam. Zum besten Turnierspieler der F1 wurd Luke Stadler vom BC Schretzheim gekürt.

SG Wortelstetten/Unterthürheim stellt bestes A-Juniorenteam

Zum A-Junioren-Turnier am Abend wurden die kleinen Handballtore zur Seite gestellt, gespielt wurde jetzt auf Kleinfeld-Fußballtore. Die Zeit der torarmen Spiele war abrupt beendet. Allein elf Treffer fielen in der torreichsten Partie zwischen dem TSV Burgau und der SG Wortelstetten/Unterthürheim. Das Team aus dem Zusamtal siegte mit 6:5 und zog aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber der punktgleichen JFG Lech/Schmutter gemeinsam mit Gruppensieger SpVgg Altisheim ins Halbfinale ein und konnte sich dort mit 2:0 gegen den Tabellenersten der Gruppe A, den SC Bubesheim, behaupten. Im Finale traf die SG Wortelstetten/Unterthürheim erneut auf Altisheim und gewann dieses nach einem überzeugenden Auftritt mit 5:1. Jubel herrschte auch beim Ausrichter FC PUZ, der das Spiel um Rang drei gegen den SC Bubesheim mit 5:4 nach Sechsmeterschießen gewinnen konnte. Zum besten Torhüter bei den A-Junioren wählten die Trainer der beteiligten Mannschaften Christian Hausmannskost vom SC Bubesheim, den Titel „Bester Turnierspieler“ dieser Altersklasse teilten sich die punktgleichen Tobias Mayer vom FC PUZ und Leon Wittmann von der SpVgg Altisheim. Ergebnisse und Platzierungen im Überblick:

Die Egebnisse

F2-Junioren: Gruppe A: FC PUZ – SV Wörnitzstein 2:0; BC Schretzheim – FC Mertingen Mädchen 2:0; SG Weisingen/Holzheim – FC PUZ 1:0; FC Mertingen Mädchen – SV Wörnitzstein 2:0; SG Weisingen/Holzheim – BC Schretzheim 2:0; FC Mertingen Mädchen – FC PUZ 0:3, SV Wörnitzstein – SG Weisingen/Holzheim 0:2; FC PUZ – BC Schretzheim 1:1; SG Weisingen/Holzheim – FC Mertingen Mädchen 6:0; BC Schretzheim – SV Wörnitzstein 2:0 – Tabelle: 1. SG Weisingen/Holzheim 12 Punkte; 2. FC PUZ 7, 3. BC Schretzheim 7; 4. FC Mertingen Mädchen 3; 5. SV Wörnitzstein 0 – Gruppe B: SG Wortelstetten – TSV Wertingen 0:0; SV Donaualtheim – SG Lutzingen 1:0; FC Mertingen – SG Wortelstetten – 2:0; SG Lutzingen – TSV Wertingen 1:1; FC Mertingen – SV Donaualtheim 0:0; SG Lutzingen – SG Wortelstetten 1:0; TSV Wertingen – FC Mertingen 0:2; SG Wortelstetten – SV Donaualtheim 0:0 FC Mertingen – SG Lutzingen 0:2; SV Donaualtheim – TSV Wertingen 0:0 – Tabelle: 1. SG Lutzingen 7 Punkte; 2. FC Mertingen 7; 3. SV Donaualtheim 6; 4. TSV Wertingen 3; 5. SG Wortelstetten 2 – Halbfinale: SG Weisingen/Holzheim – FC Mertingen 3:0; FC PUZ – SG Lutzingen 3:4 (n. S.) – Spiel um Platz 3: FC PUZ – FC Mertingen 0:2 – Endspiel: SG Lutzingen – SG Weisingen/Holzheim 0:1.

F1-Junioren: Gruppe A: FC PUZ – SV Roggden 0:0; SG Weisingen – FC Mertingen 0:0; BC Schretzheim – FC PUZ 1:0; FC Mertingen – SV Roggden 1:0; BC Schretzheim – SG Weisingen 3:0; FC Mertingen – FC PUZ 1:1; SV Roggden – BC Schretzheim 0:2; FC PUZ – SG Weisingen 1:0; BC Schretzheim – FC Mertingen 0:2; SG Weisingen – SV Roggden 1:0 – Tabelle: 1. BC Schretzheim 9 Punkte; 2. FC Mertingen 8; 3. FC PUZ 5, 4. SG Weisingen/Holzheim 4; 5. SV Roggden 1 – Gruppe B: SG Wortelstetten – SG Tapfheim 1:0; SG Heretsried/Emersacker – SC Altenmünster 0:0; TSV Wertingen – SG Wortelstetten 3:1; SC Altenmünster SG Tapfheim 2:0; TSV Wertingen – SG Heretsried – 0:0; SC Altenmünster – SG Wortelstetten 1:2; SG Tapfheim – TSV Wertingen 1:0; SG Wortelstetten – SG Heretsried 0:1; TSV Wertingen – SC Altenmünster 0:2; SG Heretsried – SG Tapfheim 0:0 – Tabelle: 1. SC Altenmünster 7 Punkte; 2. SG Heretsried/Emersacker 6; 3. SG Wortelstetten 6; 4. TSV Wertingen 4; 5. SG Tapfheim 4. – Halbfinale: BC Schretzheim – SG Heretsried/Emersacker 2:1 n. S.; SC Altenmünster – FC Mertingen 0:1 – Spiel um Platz 3: SC Altenmünster –SG Heretsried/Emersacker 1:0 – Endspiel: FC Mertingen – BC Schretzheim 0:1.

A-Junioren: Gruppe A: FC PUZ – SG Lutzingen 2:2; SC Bubesheim – TSG Augsburg/Hochzoll 5:0; SC Bubesheim – FC PUZ 0:0; SG Lutzingen – TSG Augsburg/Hochzoll 4:1; TSG Augsburg/Hochzoll – FC PUZ 1:3, SG Lutzingen – SC Bubesheim 2:3 – Tabelle: 1. SC Bubesheim 7 Punkte; 2. FC PUZ 5; 3. SG Lutzingen 4; 4. TSG Augsburg/Hochzoll 0 – Gruppe B: SpVgg Altisheim – TSV Burgau 3:1; SG Wortelstetten – JFG Lech/Schmutter 1:2; SpVgg Altisheim – SG Wortelstetten/Unterthürheim 2:3; JFG Lech/Schmutter – TSV Burgau 3:1; TSV Burgau – SG Wortelstetten/Unterthürheim 5:6; JFG Lech/Schmutter – SpVgg Altisheim 0:4 – Tabelle: 1. SpVgg Altisheim 6 Punkte; 2. SG Wortelstetten/Unterthürheim 6; 3. JFG Lech/Schmutter 6; 4. TSV Burgau 0 – Halbfinale: FC PUZ – SpVgg Altisheim 0:3; SC Bubesheim – SG Wortelstetten/Unterthürheim 0:2; – Spiel um Platz 3: FC PUZ – SC Bubesheim 5:4 n. S. – Endspiel: SpVgg Altisheim – SG Wortelstetten/Unterthürheim 1:5