Neue Schützenkönige in Fristingen

Der Höhepunkt des Schießjahres der Schützengesellschaft Fristingen war auch heuer wieder die Königsproklamation und die Ehrung der Vereinsmeister. Die Königswürde erlangte mit einem 5,0-Teiler Wolfgang Bauer. Mit einem 14,0-Teiler gelang Sophia Wunderle der beste Tiefschuss in der Jugend- und Schülerklasse. Sie wurde damit Jungschützenkönigin. Schützenkönig in der Auflageklasse wurde mit einem 1,4-Teiler Helmut Gallenmiller.

Schützenritter wurden in der Schützenklasse Christian Graf mit einem 7,0-Teiler und in der Jugend- und Schülerklasse Leonie Gutmair mit einem 18,4-Teiler. Schützenritter in der Auflageklasse wurde Monika Joas mit einem 2,2- Teiler. Vorsitzender Anton Link jun. gab diverse Daten zum Ablauf des Königs- und Preisschießens bekannt. Er danke unter anderem für die zahlreiche Teilnahme am König- und Preisschießen. Insgesamt nahmen 66 Schützinnen und Schützen teil. Vereinsmeister wurden in den Klassen:

Schützenklasse: 1. Christian Graf, 973 Ringe – Altersklasse: 1. Markus Wunderle, 946 Ringe – Auflageklasse: 1. Roswitha Gutmair, 1.061,7 Ringe – Jugendklasse : 1. Sophia Wunderle, 946 Ringe – Schülerklasse: 1. Leonie Gutmair, 944 Ringe –

Damenklasse: 1. Franziska Joas , 959 Ringe – Luftpistole: 1. Norbert Gutmair, 903 Ringe.

Preisschießens Luftgewehr/Luftpistole: 1. Wolfgang Bauer, 5,0-Teiler; 2. Christian Graf, 392 Ringe; 3. Markus Wunderle, 7,0-Teiler; 4. Martin Sager, 391 Ringe; 5. Franziska Joas, 9,4-Teiler; 6. Lena Joas. 384 Ringe; 7. Michael Steiner, 10,0- Teiler; 8. Sophia Wunderle, 382 Ringe (Deckserie 94), 9. Norbert Gutmair 11,4- Teiler, 10. Leonie Gutmair 382 Ringe (Deckserie 93)

Preisschießens Auflageschützen: 1. Helmut Gallenmiller, 1,4-Teiler; 2. Roswitha Gutmair, 425,7 Ringe; 3. Monika Joas 2,2- Teiler; 3. Johann Graf, 420,1 Ringe; 5. Anton Link sen., 3,6 -Teiler

Zahlreiche Gäste verfolgten das gelungene vorweihnachtliche Programm, das von der Akkordeongruppe des Vereins musikalisch gestaltet wurde. Der Besuch vom Nikolaus mit Krampus bereicherten den Abend mit einigen lustigen Geschichten des Vereinslebens. Ein Höhepunkt anlässlich der Königsproklamation der Schützengesellschaft Fristingen war die Ehrung langjähriger Vereinsmitglieder. Vorsitzender Anton Link jun. dankte den Geehrten für die Treue zum Verein. Geehrt wurden:

25 Jahre: Matthias Wunderle.

40 Jahre: Alexander Lehmann, Sebastian Wörndl.

50 Jahre: Georg Strasser.

60 Jahre: Engelbert Gumpp, Hermann Auer, Ferdinand Brenner, Anton Links sen., Konrad Ahle, Werner Hitzler, Rudolf Geier. (mh)