Herbstmeister in der Bayernliga

Der SKK Mörslingen I gewann das letzte Vorrundenspiel in der zu Hause mit 7:1 gegen den TSV-SKC Baar-Ebenhausen I und sicherte sich damit den Herbstmeistertitel in der Bayernliga Süd. Die Mannschaft um Kapitän Bernd Steinbinder überzeugte erneut mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung. Tagesbestleistung erzielte der SKKler Mike Kell mit 603 Kegel. Auch die „Zweite“ schloss die Vorrunde positiv ab, triumphierte mit 6:2 gegen den SC Mühlried G1 und überwintert nun im Mittelfeld der Bezirksliga Nord. Mit 568 Kegel spielte Fabian Veh Tages- und persönliche Bestleistung. Die G2 Mannschaft des SKK musste eine knappe Niederlage gegen den SKV Goldburghausen G2 hinnehmen.

Bayernliga Süd

SKK Mörslingen I - TSV-SKC Baar-Ebenhausen I 7:1 (3490:3259).

Das Ziel für Mörslingen war klar: Den Heimnimbus wahren, um an der Tabellenspitze zu bleiben. Die beiden Startmänner gingen hoch konzentriert auf die Bahnen. Mike Kell sicherte sich die beiden ersten Durchgänge mit starken Ergebnissen und ließ sich den Holzvorsprung nicht mehr nehmen. Punkt eins wanderte auf die Habenseite des SKK. Matthias Nippert machte eine Berg- und Talfahrt bei seinen Serien durch, doch am Ende gewann auch er sehr deutlich über die Gesamtholzzahl. Mit 2:0 und 86 Holz Plus wurde die Mittelpaarung ins Rennen geschickt. Bernd Steinbinder nahm es mit dem Duo Braunstein/Simon auf. Mit konstanten Durchgängen holte der Kapitän den dritten MP und baute die Führung weiter aus. Michael Baur hielt mit dem Besten der Gäste Michel Baumgarten (600) gut mit, doch am Ende musste er sich geschlagen geben. Die Schlusspaarung mit Fabian Frank und Andreas Engelmayer bekam ein komfortables Polster von 119 Kegel mit. Doch sie ruhten sich darauf nicht aus und holten zwei weitere Zähler für ihr Team. Am Ende stand ein sehr deutlicher Sieg für den SKK zu Buche.

Ergebnisse: Kell - Meuth 1:0 (2:2/603:570); Nippert - Mayr 1:0 (2:2/580:527), Steinbinder - Simon Braunstein 1:0 (3:1/579:508), Baur - Baumgarten 0:1 (0,5:3,5/562:600) F. Frank - Kopold 1:0 (3:1/579:519), Engelmayer - Königer 1:0 (3:1/587:535).

Bezirksliga Nord

SKK Mörslingen G1 - SC Mühlried G1 6:2 (3319:3237). Zum Start musste sich SKK-Kapitän Philipp Weber in einem knappen Match geschlagen geben. Ersatz Matthias Nippert machte mit zwei starken letzten Durchgängen den Punktgewinn fest. Mit einem Guthaben von 27 Kegel betraten die Mittelpaarung Uwe Färber und Wolfgang Lang die Heimbahnen. Färber musste seinen Gegner im letzten Part ziehen lassen. Sein Partner Lang holte dagegen den zweiten Punkt für den SKK. Der Vorsprung wurde auf 41 Kegel ausgebaut. Nach den ersten drei Serien der Schlusspaarung mit Fabian Veh und Peter Laßmann schwankte es zwischen einem Sieg für den SKK und einem Unentschieden auf der Anzeigetafel hin und her. Doch Veh zeigte sich an diesem Tag in Bestform und ließ sich den Punktgewinn nicht nehmen. Laßmann machte am Ende den Sack noch zu.

Ergebnisse: Ph. Weber - Kofler 0:1 (2:2/544:546), Nippert - Pittius 1:0 (3:1/567:538), Färber - Guman 0:1 (2:2/546:560), Lang - Hanke 1:0 (4:0/553:525), Veh- Ottillinger 1:0 (2:2/568:536), Laßmann - Streicher 1:0 (2:2/541:532).

Kreisklasse Nord 1

SKV Goldburghausen G2 - SKK Mörslingen G2 4:2 (2068:2051). Am Ende fehlten den Gästen 17 Holz, um was Zählbares aus Goldburghausen mitzunehmen. Den Tagesbesten stellte der SKK mit Thomas Weber (543 Kegel).

Ergebnisse: Allgeyer - Otter 1:0 (2:2/522:490), Kohler - J. Bobinger 1:0 (3:1/536:503), Förstner - Pegoretti 0:1 (1:3/498:515), Götz - Th. Weber 0:1