Für den TSV Wertingen wird die Lage immer prekärer

Der TSV Wertingen steht vor einem richtungsweisenden Heimspiel in der Fußball-Bezirksliga Nord. Am Sonntag (Anpfiff 17 Uhr) gastiert der BC Rinnenthal im Stadion am Judenberg. Ein Gegner, der als Aufsteiger bislang eine solide Saison spielt und sich im Tabellenmittelfeld etabliert hat. Für die Wertinger dagegen wird die Lage immer prekärer: Nach nur einem Punkt aus den vergangenen drei Partien rangiert die Mannschaft auf dem vorletzten Tabellenplatz und befindet sich damit mitten im Abstiegskampf.

Bisher nur ein Saisonsieg für Landesliga-Absteiger Wertingen

Die Niederlage in letzter Minute beim TSV Zusmarshausen steckt den Zusamstädtern noch in den Knochen. Lange Zeit hatte es so ausgesehen, als könne man beim direkten Konkurrenten etwas Zählbares mitnehmen. Doch ein Stellungsfehler in der Abwehr kurz vor Schluss sorgte für die nächste bittere Pleite. Dabei war durchaus mehr drin: Alexander Storzer verpasste noch vor der Pause die mögliche Führung, Max Knöpfle hatte seine Elf kurz nach Wiederanpfiff mit einem sehenswerten Treffer in Front gebracht. Doch Chancenverwertung und defensive Stabilität bleiben die großen Baustellen der Wertinger. Mit nur einem Sieg in der bisherigen Saison hängt die Mannschaft gefährlich tief im Tabellenkeller fest.

Schnelles Umschaltspiel macht Rinnenthal so gefährlich

Der kommende Gegner BC Rinnenthal hat am vergangenen Spieltag zwar eine deutliche 0:3-Niederlage gegen Spitzenreiter Haunstetten kassiert, zeigte sich insgesamt aber bislang konkurrenzfähig in der Liga. Als Aufsteiger sammelte die Elf schon wichtige Punkte und kann mit einem ruhigen Polster auf die Abstiegsplätze nach Wertingen reisen. Insbesondere die kompakte Spielweise und das schnelle Umschaltspiel machten Rinnenthal in den vergangenen Wochen zu einem unangenehmen Gegner. Für den TSV Wertingen ist die Partie von enormer Bedeutung: Nur mit einem Heimsieg könnte man wieder Anschluss an die rettenden Plätze herstellen und neues Selbstvertrauen tanken. Trainer und Mannschaft sind sich der brenzligen Situation bewusst, wollen aber vor eigenem Publikum eine Reaktion zeigen. Die Fans dürfen sich auf ein spannendes Duell einstellen: Wertingen kämpft um den Anschluss im Abstiegskampf, Rinnenthal will nach der Niederlage gegen den Ligaprimus zurück in die Erfolgsspur.