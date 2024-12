Zwei Dillinger Heimsiege

Das Herren-Volleyballteam des TV Dillingen konnte am vergangenen Samstag in der Sebastian-Kneipp-Halle seine Heimstärke erneut unter Beweis stellen. In zwei hart umkämpften Bezirksligapartien gegen den VfL Leipheim und die zweite Mannschaft des SVS Türkheim sicherte sich das Team jeweils mit 3:1 den Sieg.

Im ersten Spiel gegen den VfL Leipheim zeichnete sich früh ab, dass es eine enge Begegnung werden würde. Der TV Dillingen konnte die ersten beiden Sätze knapp mit 26:24 und 25:23 für sich entscheiden. Besonders in den entscheidenden Ballwechseln bewies die Mannschaft Nervenstärke. Der dritte Satz ging mit 27:29 an die Gäste aus Leipheim, die sich kämpferisch zeigten und vor allem im Angriff punkteten. Doch im vierten Satz spielte Dillingen groß auf und gewann diesen souverän mit 25:13, was den verdienten 3:1-Erfolg sicherte.

Auch das zweite Spiel des Tages gegen den SVS Türkheim II hatte es in sich. Die Gastgeber starteten mit einem überzeugenden 25:16 in den ersten Satz, mussten jedoch im zweiten Durchgang hart kämpfen, um sich mit 25:22 durchzusetzen. Der dritte Satz ging denkbar knapp mit 24:26 an die Gäste, die immer wieder durch starke Blockarbeit und gezielte Angriffe auf sich aufmerksam machten. Doch im vierten Satz zeigte Dillingen erneut seine Klasse und entschied diesen mit 25:18 für sich. Somit stand auch hier ein verdienter 3:1-Sieg zu Buche.

Beide Spiele zeigten, dass der TV Dillingen nicht nur kämpferisch, sondern auch taktisch gut aufgestellt ist. Die Leistungen der Gegner, insbesondere in den umkämpften Sätzen, sind hervorzuheben und trugen zu zwei spannenden Begegnungen bei. Dennoch bewies Dillingen in den entscheidenden Momenten die bessere Abstimmung und konnte die Spiele für sich entscheiden.

Mit diesen beiden Siegen festigt der TV Dillingen seine Position in der Tabelle der und nimmt viel Selbstvertrauen für die kommenden Spiele mit. Ein besonderer Dank der Mannschaft galt den eigenen Fans, die mit ihrer lautstarken Unterstützung für eine hervorragende Stimmung in der Halle sorgten. Nun liegt der Fokus darauf, diesen Schwung möglichst mit in die nächsten Partien zu nehmen und weiter erfolgreich zu bleiben.