Wertinger Fußballer holen einen Punkt gegen den FC Memmingen II

Nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen lässt sich nach dem Auswärtsspiel am Samstag in Memmingen für die Wertinger Fußballer feststellen: Die Mannschaft lebt noch. Die Reservemannschaft des FC Memmingen konnte auf einige Spieler der ersten Mannschaft zurückgreifen, so stand auch der Ex-Wertinger David Spizert in der Startelf. Doch die Gäste ließen sich nicht beirren, zeigten eine großartige Moral und waren im zweiten Durchgang die bessere Mannschaft.

Marcel Gebauer rettet für den TSV Wertingen auf der Linie

Besser ins Spiel fanden jedoch die Allgäuer. In der neunten Minute kam es zur ersten Großchance. Das Spielgerät wurde auf Eren Bozkurt durchgesteckt, dieser spielte sich an Schlussmann Sandro Scherl vorbei und schloss aus spitzem Winkel ab. Zum Glück der Gäste lief Marcel Gebauer mit und klärte auf der Linie. Nach einer knappen halben Stunde stellten sich die Zusamstädter selbst ein Bein. Maximilian Fischer setzte mit einem zu kurzen Rückpass Memmingens Marko Jozic in Szene. Letzterer zögerte zunächst mit dem Abschluss, setzte den Ball aber dann in den linken Winkel.

Nach dem Seitenwechsel war der TSV plötzlich die aktivere Mannschaft, wollte den Fehler aus der ersten Halbzeit unbedingt wieder wett machen. Ein erstes Ausrufezeichen setzte Co-Spielertrainer Andreas Kotter. Er erhielt eine weite Flanke an den zweiten Pfosten, schloss aufs kurze Eck ab, aber scheiterte an FCM-Keeper Gabriel Wagner. Immer wieder schaffte es der TSV, Druckphasen zu erzeugen, ohne zunächst zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen. Ein Schuss von Johannes Fiedler zehn Minuten vor dem Ende aus 20 Metern kam zu zentral aufs Gehäuse.

TSV Wertingen erzielt in der Schlussminute den Ausgleich

Memmingen drehte in der Schlussphase immer mehr an der Uhr, doch Wertingen ließ nicht locker – und wurde belohnt. In der 90. Minute verlängerte Florian Heiß einen langen Ball in den Lauf des eingewechselten Roman Tsebeliuk. Der blieb cool und vollstreckte überlegt mit seinem schwächeren linken Fuß ins lange Eck. Beinahe hätte der TSV noch das letzte Wort gehabt. Im Anschluss an eine Ecke schoss Kapitän Maximilian Beham aus 18 Metern über das Tor. Die gezeigte Wertinger Leistung zeigt, dass die Mannschaft den Klassenerhalt noch lange nicht abgehakt hat.

FC Memmingen II: Wagner, Neubrand, Jarsch, Ceko, Schmidt, Bozkurt, Tenea, Jozic (46. Kroh), Bareis (85. Seitz), Leyla (62. Dimou), Spizert

TSV Wertingen: Scherl, Fischer, Heiß, Fiedler, Beham, Wiedemann (86. Neukirchner), Gebauer, Kotter, Mayr, Müller (58. Zeyer), Große (77. Tsebeliuk)

Schiedsrichter: Yunis Widholz (Pöcking) Tore: 1:0 Marko Jozic (29.), 1:1 Roman Tsebeliuk (90.) - Zuschauer: 100