Straßensperrung am Ebersberg in Wertingen

Am Mittwochnachmittag war in Wertingen die Straße am Ebersberg gesperrt. Gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil sich auf Höhe der Turnhalle der Anton-Rauch-Realschule ein Loch auftat. Die Ursache war ein Wasserrohrschaden an der Hauptleitung inmitten der Straße am Ebersberg, informiert die Leiterin des Ordnungsamtes, Veronika Sporer, auf Nachfrage unserer Redaktion. Gegen 18 Uhr konnte die Wasserversorgung wieder hergestellt werden.

Die Straße ist wieder freigegeben

Der Schaden an der Straße wurde bereits am Mittwoch größtenteils behoben. Nach der Straßenreinigung und Aufhebung der Umleitungsbeschilderung konnte der Ebersberg am Donnerstagmorgen wieder für den Verkehr freigegeben werden, so die Information der Stadt.