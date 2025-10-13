Tempo, Taktik und Teamgeist zählen beim Speed-Puzzeln in Wertingen

Es ist mucksmäuschenstill im Jugendhaus Wertingen. Zehn Teams mit jeweils zwei bis vier Personen beugen sich konzentriert über ihre Tische – jedes Teil zählt. Denn bei der Speed-Puzzle-Meisterschaft gilt es, ein 500-Teile-Puzzle so schnell wie möglich zu vollenden.

Das außergewöhnliche Wettpuzzeln ist Teil der Dillinger Kulturtage. „Wir haben das Wochenende unter das Motto Spielkultur gestellt – gestern stand alles im Zeichen der Computerspiele, heute geht’s um das klassische Puzzeln“, erklärt Organisator Boris Schenk, Geschäftsführer des Kreisjugendrings. Rund 30 Teilnehmende folgten der Einladung.

Das Team Suchtrupp mit (von links) Ines aus Mertingen sowie Martina und Tochter Sarah aus Binswangen belegte am Ende den dritten Platz. Foto: Marion Buk-Kluger

Mit dabei: Daniela Wörner (46) und ihre 13-jährige Tochter Anna aus Dillingen. Als Team „Lückenfüller“ treten sie mit klarer Rollenverteilung an – die Mutter sucht, die Tochter setzt. Nach 30 Minuten liegen die beiden vorn und sichern sich den Sieg in der Vorrunde. Dahinter folgen die „Zeltlager-Schlümpfe“ – Paula Ott (Wittislingen), Josef Liedl (Schwenningen) sowie Leonie Musch und Annalena Brunner (Wertingen). Weitere kreative Teamnamen sorgen für Schmunzeln: Regional-Bahn, Die Puzzlinauten, La Familia, The Speed Chickens, Zusamtaler, Den und Ed, Ei, wer hat das Teil? und Suchtrupp. Letztere – Ines aus Mertingen sowie Martina und Tochter Sarah aus Binswangen – landen zunächst auf Platz drei.

Die fünf besten Teams bestreiten die Finalrunde

Nach der Pause geht es für die fünf besten Teams in die Finalrunde – erneut mit einem 500-Teile-Puzzle. „Ob zwei oder vier Personen, entscheidend ist die Strategie“, sagt Schenk. „Manche beginnen mit dem Rand, andere sortieren strikt nach Farben.“ Die Faszination ist ansteckend: Mit Unterstützung von Tanja Oberfrank, pädagogische Mitarbeiterin des KJR, wird als Team „Wertinger Zeitung“ kurzerhand außer Konkurrenz mitgepuzzelt. Selbst die Teams, die das Finale verpasst haben, tüfteln weiter – wie Christine Kienle aus Lauingen, die mit Tochter und Nichte begeistert Stück für Stück zusammensetzt. Auch Stadtpfarrer Rupert Ostermayer und seine Schwester stellten sich der kniffligen Herausforderung.

Die „Lückenfüller“ bleiben unschlagbar

Neben Spaß und Gemeinschaft durfte die Stärkung nicht fehlen: Kuchen, Kaffee und Snacks sorgten für neue Energie. Nach weiteren 30 Minuten stand fest: Die „Lückenfüller“ bleiben unschlagbar. Daniela und Anna Wörner gewannen erneut – und freuten sich über eine Puzzle-Skulptur sowie einen 200-Euro-Gutschein von Thalia. Platz zwei ging an die „Zeltlager-Schlümpfe“, Platz drei an den „Suchtrupp“, jeweils mit Einkaufsgutscheinen als Preis.

Die „Lückenfüller" aus Dillingen blieben unschlagbar: Daniela Wörner und Tochter Anna kamen auf den ersten Platz. Foto: Marion Buk-Kluger

„Hier ging’s weniger ums Gewinnen als ums gemeinsame Knobeln“, resümierte Schenk am Ende zufrieden – und versprach: „Das war sicher nicht die letzte Puzzle-Aktion im Landkreis.“