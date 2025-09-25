Icon Menü
Thomas Wippel: CSU-Kandidat für das Bürgermeisteramt in Binswangen mit Leidenschaft

Binswangen

Ein Schnellschreiber will Bürgermeister in Binswangen werden

Thomas Wippel hat nicht nur einen „süßen“ Beruf, sondern auch ein außergewöhnliches Hobby. Warum er Bürgermeister in Binswangen werden will und was ihm an der Kommunalpolitik gefällt.
Von Elli Höchstätter
    • |
    • |
    • |
    Thomas Wippel will Bürgermeister von Binswangen werden.
    Thomas Wippel will Bürgermeister von Binswangen werden. Foto: Wippel

    Die Entscheidung hat sich Thomas Wippel nicht leicht gemacht. Der 50-Jährige hat lange überlegt. Nun gab er bekannt, als Kandidat für das Bürgermeisteramt in Binswangen ins Rennen zu gehen. Wippel, der einen „süßen“ Beruf und ein außergewöhnliches Hobby hat, kann einschätzen, welche Herausforderungen das Amt als Rathauschef mit sich bringen. Er gehört seit zwölf Jahren dem Gemeinderat an. Außerdem hat er sich in den vergangenen Wochen intensiv mit Amtsinhaber Anton Winkler ausgetauscht. Winkler (Freie Wähler) hatte frühzeitig angekündigt, dass er als Bürgermeister aufhören will.

