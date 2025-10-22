Uhrmacher besucht das Wertinger Heimatmuseum

Uhrmachermeister Paul Kolb stattete dem Heimatmuseum in Wertingen kürzlich einen Besuch ab. Bei der Volkshochschulveranstaltung gab er im Festsaal einen allgemeinen Überblick über die Entwicklung der Uhr. Anschließend ging es zu einzelnen Exponaten im Museum.

Dabei wurde unter anderem das Uhrwerk des Südturms der Stadtpfarrkirche St. Martin näher betrachtet. Es ist ein Werk von Johann Mannhardt, das 1892 gefertigt wurde. Paul Kolb ging auf technische Einzelheiten und Fragen ein. Eine weitere Station bildeten die Hutner-Taschenuhren. Sie wurden Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhunderts in Wertingen hergestellt. Zu dieser Zeit gab es im Städtle bis zu elf Uhrmacher.